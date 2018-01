Schwund der chilenischen Gläubigen

Santiago de Chile. Papst Franziskus ist mit seiner Reise nach Chile und Peru zum insgesamt bisher sechsten Mal nach Südamerika gereist. Der Heimatkontinent des Papstes ist längst nicht mehr so klar in der Hand der katholischen Kirche, wie das einst der Fall war. Das bezeugt die jüngst vorgestellte Studie "Franziskus und die Religion in Chile und Lateinamerika" des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Latinobarometro.

Die Studie dokumentiert die Religionsentwicklung in 18 Ländern Lateinamerikas im Zeitraum 1995 bis 2017. Für Marta Lagos, Direktorin von Latinobarometro, ist die wichtigste Information der starke Rückgang des Katholizismus und die starke Zunahme jener, die keine Religion haben.





Laut den Erhebungen erreicht Franziskus in Lateinamerika einen Zustimmungswert von durchschnittlich 6,8 auf einer 10-stelligen Skala. 2013, als er gewählt wurde, lag er bei 7,2.

Geringste Zustimmungswerte

In Paraguay und Brasilien erreicht er mit 8,3 und 8 die höchsten Werte. Die geringste Zustimmung erfährt er in Uruguay und Chile mit 5,9 und 5,3.

Noch schlechter steht es um die Institution Kirche: Während in Honduras, Paraguay und Guatemala 78, 77 und 76 Prozent der Befragten angegeben haben, Vertrauen in die Institution zu haben, können das in Chile nur 36 Prozent der Befragten behaupten. Marta Lagos nannte dabei die Missbrauchs- und Vertuschungsaffären als Grund für den massiven Vertrauensverlust in Chile.

Die meisten Befragten, die sich als Katholiken bekannten, finden sich in Paraguay (89 Prozent), Mexiko (80 Prozent), Ecuador (77 Prozent), Peru (74 Prozent). Die geringsten Werte wurden in Chile (45 Prozent), Nicaragua (40 Prozent) El Salvador (39 Prozent), Uruguay (38 Prozent) und Honduras (37 Prozent) erreicht. In Honduras wird die geringe Zahl der Katholiken mit der massiven Zunahme der Evangelikalen erklärt, die zum Mehrheitsbekenntnis geworden sind. In Chile und Uruguay fand hingegen kein solcher Konfessionswechsel statt, sondern eine Zunahme jener, die sich als religionslos bezeichnen.