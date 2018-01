Die Großfamilie des Horrors

In diesem unauffälligen Haus spielte sich das Drama ab.

LosAngeles. Schrecklicher Folterverdacht gegen ein Elternpaar in den USA: Die kalifornische Polizei hat am Sonntag das Martyrium von 13 im elterlichen Haus gefangen gehaltenen Geschwistern beendet. Eines der teils mit Ketten gefesselten Opfer im Alter von 2 bis 29 Jahren habe sich selbst befreien können und den Notruf gewählt, teilte die Polizei in Riverside am Montag mit.

Die Eltern der unterernährten Geschwister wurden wegen Folter und Kindeswohlgefährdung festgenommen. Der 57-jährige Vater David T. und seine 49-jährige Ehefrau Louise hielten ihre Kinder in Perris, zwei Stunden südöstlich von Los Angeles, teilweise mit Vorhängeschlössern an ihre Betten gekettet fest. In den abgedunkelten Räumen habe es stark gerochen, berichtete die Polizei. Aufgrund ihrer Unterernährung schätzten die Beamten die Opfer zunächst alle als minderjährig ein. Später habe sich herausgestellt, dass das älteste bereits 29 Jahre alt war. Insgesamt seien sechs Opfer minderjährig, sieben seien zwischen 18 und 29 Jahre alt. Bei dem Mädchen, das die Polizei alarmierte, handelt es sich um eine 17-Jährige. Die Polizei schätzte sie nach eigenen Angaben zunächst auf zehn Jahre. Das Mädchen habe im Haus ein Mobiltelefon gefunden, mit dem es den Notruf gewählt habe. Wie lange die Geschwister festgehalten wurden, war zunächst unklar. Die ausgezehrten Opfer wurden zunächst mit Essen und Getränken versorgt.





Die Eltern des festgenommenen Vaters sagten dem Sender ABC News, sie seien "überrascht und schockiert" von den Vorwürfen. Die Großeltern, die im Bundesstaat West Virginia leben, hatten demnach ihren Sohn und seine Familie zum letzten Mal vor vier oder fünf Jahren besucht. Sie sagten, ihr Sohn und seine Frau seien streng religiös. Gott habe sie dazu aufgerufen, so viele Kinder zu haben.

Nachbarn berichteten US-Medien, sie hätten die Kinder nur selten oder gar nicht gesehen. Sie habe nur ab und zu Kinder in ein Auto steigen sehen, sagte Kimberly Milligan, eine Nachbarin, der "LA Times". Sie habe sich gewundert, weil diese so blass seien. "Ich dachte, diese Kinder werden zu Hause unterrichtet. Man weiß, irgendetwas ist komisch, aber man will nichts Schlechtes von anderen Leuten denken."

"Nichts Schlechtes denken"

Tatsächlich hat sich der Vater als Direktor einer Privatschule registrieren lassen. Die angemeldete Adresse der Schule ist mit der des Wohnhauses der Familie identisch. Demnach eröffnete die Schule im März 2011, verzeichnete aber nur sechs Schüler, wie aus Behördenunterlagen hervorgehe.

Offenbar gab es vor der grausigen Entdeckung auch Zeiten einer augenscheinlich heilen Familienwelt: So sahen Nachbarn in dem gutbürgerlichen Viertel in der Vergangenheit einige der Kinder außerhalb des Hauses. "Wir haben einige Teenager, vielleicht im vergangenen Jahr, den Rasen mähen sehen", sagte der 38-jährige Julio Reyes. "Sie haben auch Weihnachtsschmuck angebracht."

Auch private Familienfotos im Internet sind verwirrend: So gibt es unter dem Namen des Paars eine Seite beim Onlinenetzwerk Facebook, auf der mutmaßliche Hochzeitsfotos zu sehen sind. Auf einer Serie sind Mutter und Vater als Braut und Bräutigam im Kreise ihrer Kinder abgelichtet. Das Paar hat laut CNN alle paar Jahre sein Ehegelübde erneuert.

Es ist bisher kein anderer Fall bekannt, in dem so viele Geschwister von ihren Eltern eingesperrt worden sind. Doch leider gibt es immer wieder aufsehenerregende Fälle, in denen Menschen ihre wehrlosen Verwandten einsperren.

Einer der ersten Fälle wurde 1901 bekannt: Die Französin Blanche Monnier wurde befreit, nachdem ihre Mutter sie 25 Jahre lang in einem lichtlosen Raum eingesperrt hatte.

Erst vergangene Woche wurde im Bundesstaat Utah der Fall bekannt, in dem eine 36-jährige Mutter ihren 12-jährigen Sohn mehr als ein Jahr lang in einem permanent abgedunkelten Badezimmer eingesperrt haben soll.

Oft haben diese Fälle der Geiselhaft in der Familie einen inzestuösen Hintergrund. Im britischen Sheffield-Fall wurden zwei Töchter 25 Jahre gefangen gehalten, ihr Vater zeugte mit ihnen sieben Kinder.

Österreich hat seine eigene traurige Geschichte. 2008 wurde der Fall von Josef F. publik, der seine Tochter 24 Jahre lang in ein Kellerverlies unter seinem Wohnhaus in Amstetten gesperrt hatte. In dieser Zeit missbrauchte er seine Tochter immer wieder, sie brachte sieben Kinder auf die Welt, sechs überlebten. Die Behörden wurden aufmerksam, als F. ein Kind ins Krankenhaus brachte.