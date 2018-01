Der Schatten reist mit

Indigene in Puerto Maldonaldo, einer Stadt, die als Startpunkt in den südlichen Teil des Amazonas-Regenwaldes dient, erwarten singend und klatschend die Ankunft von Papst Franziskus. © ap/Rodrigo Abd Indigene in Puerto Maldonaldo, einer Stadt, die als Startpunkt in den südlichen Teil des Amazonas-Regenwaldes dient, erwarten singend und klatschend die Ankunft von Papst Franziskus. © ap/Rodrigo Abd



Lima. (wak) Es ist der erste Besuch eines Papstes seit 30 Jahren. So lange mussten die Gläubigen Perus warten, dass wieder ein Kirchenoberhaupt sie in Südamerika besuchen kommt. Und dabei gilt Peru als Bastion des Katholizismus. Von den rund 32 Millionen Einwohnern sind offiziell 90 Prozent katholisch. Einer Umfrage zufolge bezeichnen sich 74 Prozent auch tatsächlich als gläubige Katholiken.

Die dreitägige Visite von Papst Franziskus nach seinem Besuch im Nachbarland Chile - wo sich nur 45 Prozent der Bevölkerung als gläubige Katholiken bezeichnen - hätte eigentlich ein Spaziergang werden können. Der peruanische Staat empfängt Franziskus mit offenen Armen. Sogar eine App wurde von den peruanischen Ministerien vorgestellt, mit der man sich in Sachen Papst-Besuch am Laufenden halten kann. In den sozialen Medien wurde das eher belustigt von Peruanern quittiert: "Für eine App, die vor Erdbeben warnt, gibt es kein Geld. Aber dafür schon. Naja, wenn schon keine Leben gerettet werden, dann wenigstens Seelen", schrieb etwa ein Nutzer im Kurznachrichtendienst Twitter.





Für Franziskus war klar, dass Peru der angenehme Teil der Reise sein wird. Schließlich zeichnete sich ab, dass sich der Papst in Chile nicht nur mit schweren Anschuldigungen des sexuellen Missbrauchs innerhalb der chilenischen Kirche auseinandersetzen muss sowie mit jenen indigenen Gruppen der Mapuche, die aus Protest am System Kirchen anzünden.

In Peru wiederum stand eigentlich das Thema Umwelt ganz oben auf der Tagesordnung. Ein in den meisten Kreisen widerspruchsfreies Thema: Schließlich liegt dem Papst die Bewahrung der Schöpfung besonders am Herzen. Nun soll er in Peru erstmals als Papst das Amazonas-Gebiet betreten. Für kommendes Jahr hat er sogar schon im Vorfeld eine Bischofssynode für das Amazonas-Gebiet einberufen. Mit der Umweltenzyklika "Laudato Sí" hat sich der Papst dem Thema verschrieben. Schon auf seiner ersten Station seiner Reise - in Chile - hatte er drei Messen gehalten, in denen er die Unterdrückung der Indigenen und die Ausbeutung der Migranten angeprangert hatte.

Doch der Skandal um Missbrauch in der chilenischen Kirche schlägt auch Wellen in Peru. Dort erinnerte man sich im Vorfeld des Besuches an den eigenen Skandal der katholischen Kirche in Peru, der außerhalb des Landes kaum bekannt ist, aber in Peru unter dem Schlagwort "Sodalicio" die Medien dominiert. Dabei handelt es sich um eine in den 1970er Jahren in Peru gegründete religiöse Vereinigung, die die päpstliche Approbation (durch Johannes Paul II.) bekam.

Doch in der Sodalicio-Ausbildungsstätte wurden offenbar gezielt Jugendliche nicht zur zum Elitendenken erzogen, sondern auch gequält und missbraucht. "Zuerst loben sie dich in den Himmel, und dann erniedrigen sie dich", sagte ein Opfer über seine Zeit in der konservativ-katholischen peruanischen Laienorganisation "Sodalitium Christianae Vitae" - kurz "Sodalicio".

U-Haft gegen Gründer

Wie die Kathpress schreibt, stand die Bewegung um den Sodalicio im Vatikan hoch im Kurs, "weil sie sich den Kampf gegen die ,kommunistische‘ Befreiungstheologie auf die Fahnen geschrieben" hatte. Zudem füllte sie die Priesterseminare mit jungen Leuten. Gegen den Sodalicio-Gründer Luis Fernando Figari wird derzeit ermittelt. Am 13. Dezember 2017 wurde eine neunmonatige Untersuchungshaft gegen ihn und drei weitere Mitglieder des "Sodalicio" angeordnet.

Der Papst hat kurz vor seiner Abreise nach Lateinamerika die Bewegung unter kommissarische Leitung gestellt - in Gestalt des kolumbianischen Gesandten, Bischof Noel Londoño Buitrago.

In Chile war Kritikern die Entschuldigung von Franziskus jedenfalls nicht genug. Schließlich hat Franziskus 2015 Juan Barros zum Bischof von Osorno ernannt. Das sorgt weiter für große Empörung. Barros wird vorgeworfen, lange Zeit den Missbrauchstäter gedeckt zu haben.