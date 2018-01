Mindestens 95 Tote bei Anschlag in Kabul

Die radikalislamischen Taliban reklamierten den Anschlag im Zentrum der afghanischen Hauptstadt für sich. © APAweb/REUTERS, Mohammad Ismail Die radikalislamischen Taliban reklamierten den Anschlag im Zentrum der afghanischen Hauptstadt für sich. © APAweb/REUTERS, Mohammad Ismail



Kabul. Nach dem Bombenanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist die Zahl der Toten auf mindestens 95 gestiegen. Wie die Behörden am Samstag weiter mitteilten, wurden bei dem Angriff mehr als 150 Menschen verletzt.

Der Sprengsatz war demnach in einem Krankenwagen versteckt, der mitten im belebten Stadtzentrum auf einen Kontrollposten der Polizei zufuhr. Die Taliban bekannten sich zu der Attacke. Der Tatort liegt in der Nähe mehrerer Botschaften, darunter auch die der Bundesrepublik. Seit einem Autobombenanschlag unweit der deutschen Vertretung im Mai 2017 mit 150 Toten hat es keinen so folgenschweren Angriff mehr in Kabul gegeben.

Der Attentäter war mit einem mit Sprengstoff vollgepackten Krankenwagen in eine schwer bewachte Straße hineingefahren, an der auch viele ausländische Botschaften liegen. Dort zündete er seine Ladung an einem Sicherheitsposten nahe einem Gebäude des Innenministeriums.

Die radikalislamischen Taliban reklamierten den Anschlag im Zentrum der afghanischen Hauptstadt für sich. In einer über den Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichten Botschaft hieß, ein Selbstmordattentäter habe sich an einem Sicherheitsposten vor dem alten Ministerium des Inneren in die Luft gesprengt. Mehr als 80 Polizisten seien getötet und verletzt worden. Die meisten Funktionen des Ministeriums waren vor einigen Monaten in ein neues Haus gezogen, der alte Komplex wird aber noch genutzt.