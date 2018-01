Ewig mit dem Krieg verbunden

Wolgograd. (dpa) Riesige Schneeflocken wirbeln auf die Inschriften der Grabsteine, die eisige Luft macht das Atmen schwer. Die Stille an dem Hügel im einstigen Stalingrad wird nur durch den zügigen Stechschritt der russischen Soldaten unterbrochen, die zur Wachablöse am Ewigen Feuer herbeimarschieren. Das riesige Monument Mutter Heimat übersieht niemand in Wolgograd.

Es erinnert an eines der schlimmsten Kapitel im Zweiten Weltkrieg - die Schlacht von Stalingrad. Die Kapitulation der 6. Armee um General Friedrich Paulus und somit das Ende der Schlacht jährt sich zum 75. Mal. Russland feiert den Sieg am 2. Februar.





Die Russin Valentina hält inne, ihr Blick richtet sich in die Höhe. Ehrfürchtig legt sie ihre Hand behutsam auf den Sockel des 85 Meter großen Monuments. "Es zieht mich immer wieder hierher - wie ein Magnet", sagt die Frau. Sie ist in Wolgograd geboren, ihre Familie durchlebte die Belagerung der Stadt. Auch deswegen ist der Besuch in ihrer Heimatstadt für Valentina jedes Mal sehr emotional.

Die Wehrmacht hatte die Stadt monatelang eingenommen. Im Winter 1943 wurden jedoch mehr als 300.000 Soldaten von der Roten Armee eingekesselt. Der Sieg der sowjetischen Truppen gilt als der Wendepunkt des Krieges. 700.000 gefallene Soldaten und getötete Zivilisten sind Schätzungen zufolge die grausame Bilanz der Schlacht. Die strategisch und auch ideologisch wichtige Industriestadt, die bis 1961 den Namen des Sowjetdiktators Josef Stalin trug, war komplett zerstört und wurde fast vollständig neu errichtet.

Heute flanieren die Menschen durch die Hauptstraße, Kinder posieren lachend am bunten Schriftzug "Wolgograd", das am Flussufer steht. Es soll auf die Fußball-Weltmeisterschaft hinweisen, die im Sommer auch in der Millionenmetropole stattfindet. Die Erinnerung an die Schlacht ist jedoch allgegenwärtig. Von der Allee der Helden, dem Platz der getöteten Kämpfer und bis hin zur Straße der Roten Armee: Beinahe jeder Ort hält die Erinnerung an die dramatische Geschichte wach. "Die Stadt wird ewig mit dem Krieg verbunden sein. Das ist unser Schicksal", sagt der Leiter des Stalingrad-Museums, Alexej Wassin. Aus dem Fenster seines modernen Büros blickt er direkt auf die Backstein-Ruine des sogenannten Pawlow-Hauses im Stadtzentrum. Hier tobte wochenlang ein heftiger Kampf zwischen sowjetischen und deutschen Soldaten - mittendrin bangten die in der Stadt eingeschlossenen Kinder, Mütter und alten Menschen um ihr Leben. "Bald zeigen wir genau hier auch eine Multimedia-Show. Das richtet sich dann besonders an die jungen Leute", sagte Wassin.