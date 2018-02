Erdbeben erschüttert Südosten von Südkorea

Hollywood

Berlin. Der Hollywood-Komponist Johann Johannsson ("Die Entdeckung der Unendlichkeit") ist tot. Der gebürtige Isländer verstarb im Alter von 48 Jahren...













Serien

New York. Der Schauspieler Reg Cathey ist im Alter von 59 Jahren gestorben. "Reg Cathey war einzigartig", so "House of Cards"-Erfinder Beau Willimon...













Todesfall

Berlin. Der deutsche Schauspieler und Musiker Rolf Zacher ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Er sei am Samstag in der Früh "friedlich gestorben"...













Redaktion

Mit großer Betroffenheit müssen wir bekanntgeben, dass unsere Kollegin Brigitte Suchan, die langjährige Leiterin des "Wiener Journal"...