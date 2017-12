Der Präsident, der nicht gehen will

Kinshasa/Wien. (klh) Wohin mit dem Leichnam? Etienne Tshisekedi war einer der prominentesten kongolesischen Oppositionspolitiker. Anfang des Jahres ist er in Belgien gestorben. Doch bis heute ist unklar, ob und wann seine Überreste in den Kongo überführt werden. Einer der Gründe dafür ist, dass Präsident Jospeh Kabila kein Interesse daran hat. Er fürchtet nämlich, dass es zu heftigen Protesten kommt, wenn sein jahrelanger Gegner Thsisekedi in seiner Heimat bestattet wird.

Wann und wie stark Proteste ausbrechen, ist derzeit im Kongo unberechenbar. In dem afrikanischen Land, das etwa 80 Millionen Einwohner hat und so groß wie ganz Westeuropa ist, läuft die Opposition Sturm gegen Präsident Kabila. Manchmal gelingt es ihr, große Massen zu mobilisieren, manchmal bleibt die Teilnehmerzahl eher bescheiden.





Denn wer gegen den Präsidenten auf die Straße geht, riskiert viel. Die Sicherheitskräfte gehen nämlich oft scharf gegen Demonstranten vor. In den vergangenen eineinhalb Jahren sind bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften mehr als 50 Menschen getötet worden.

Davon will sich die Opposition aber nicht abschrecken lassen und nun wieder verstärkt gegen das Staatsoberhaupt marschieren. Denn es jährt sich ein Jubiläum: Am 19. Dezember 2016 war die zweite und letzte Amtszeit von Kabila abgelaufen.

Doch bis heute hat keine Neuwahl stattgefunden. Denn die nationale Wahlkommission hat immer wieder neue Gründe gefunden, warum das Votum nicht stattfinden könne. So wollte sie etwa komplett neue Wahlregister anlegen, was gleich einmal zwei Jahre dauern sollte.

Laut den Kabila-Gegnern waren das nur Vorwände, damit der 46-Jährige im Amt bleiben kann. Auch viele ausländische Regierungen sahen das so. Unter Druck der EU und der USA hat Kabila nun den Dezember 2018 als Wahltermin bekanntgegeben. Die Opposition will aber, dass er jetzt schon zurücktritt. Und sie fürchtet, dass auch der Wahltermin in einem Jahr wieder verschoben oder das Votum unter fadenscheinigen Gründen abgesagt wird.

Diese Befürchtung ist nicht unbegründet. Denn im Kongo, in dem die Bevölkerung bitterarm ist und es in verschiedenen Regionen Kämpfe mit Rebellengruppen gibt, vermischen sich Geschäft und Politik. Von Hotels bis zum Bauwesen ist die Familie Kabila - Präsident Joseph hat einige Geschwister - in vielen Unternehmern beteiligt. Zudem verdienen die Kabilas und ihre politischen Getreuen jede Menge Geld mit dem Verkauf von Minen und Bergbaulizenzen. Bei diesem Geschäft in dem rohstoffreichen Land, das etwa viel Coltan und Kobalt besitzt, geraten auch immer wieder westliche Firmen ins Zwielicht.

Vorwürfe gegen Glencore

So kam im Zuge der "Paradise Papers"-Enthüllungen zu Tage, dass der Rohstoffriese Glencore über einen israelischen Mittelsmann Abbau-Lizenzen zum Schleuderpreis erhalten haben soll, wobei der Verdacht auf Schmiergeldzahlungen besteht. Glencore wies die Vorwürfe zurück, bestätigte jedoch den unüblich tiefen Preis für eine erworbene Schürflizenz im Kongo.

Wollen die Kabilas ihre Einkommensquellen nicht verlieren, "dann müssen sie im Land - und im für sie idealen Fall an der Macht bleiben", schreibt der Autor und Kongo-Experte Stuart A. Reid in dem Magazin "Foreign Affairs". Sollte Kabila die Macht verlieren, droht ihm aber eine Anklage oder der Gang ins Exil.