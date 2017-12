Wer hat, dem wird gegeben

Der US-Präsident entlastet sich selber mit seiner Reform, die Armen schauen durch die Finger. © afp Der US-Präsident entlastet sich selber mit seiner Reform, die Armen schauen durch die Finger. © afp



Washington. Erstmals in seiner beinahe einjährigen Amtszeit hat US-Präsident Donald Trump Grund zum Jubeln: Die Steuerreform, sein Prestigeprojekt, ist beschlossen. Mit dem "Tax Cuts and Jobs Act" will Trump knapp vor Weihnachten vor allem der US-Mittelschicht ein "Geschenk" machen. Wie groß die Freude darüber tatsächlich sein wird, bleibt abzuwarten. Bei der Reform handelt es sich um die umfassendste seit 30 Jahren. Für Trump sind es gar die "größten Steuersenkungen in der Geschichte", die hier beschlossen wurden.

1.Worum geht es bei der

Reform?





Zentraler Punkt ist eine massive Senkung der Ertragssteuer für Unternehmen, und zwar unbefristet von bisher 35 auf 21 Prozent. Damit kommt die Ertragssteuer unter den Schnitt der OECD-Staaten, der bei rund 25 Prozent liegt. Steuerliche Entlastungen für Private sind ebenfalls vorgesehen, allerdings in deutlich geringerem Ausmaß.

2.Das klingt doch ganz gut. Warum laufen Kritiker

gegen das Projekt Sturm?

Die Demokraten haben im Repräsentantenhaus geschlossen gegen die Reform gestimmt, zwölf Abgeordnete von Trumps Partei haben sich ihnen angeschlossen. Für sie nützt die Reform vor allem den Reichen und Superreichen. So wird Trump selbst rund eine Milliarde an Steuern einsparen. Die politisch unabhängigen Experten, die für den US-Kongress arbeiten, fürchten vor allem die Auswirkungen auf das US-Budget. Wenn weniger Steuern gezahlt werden, fehlt das Geld im Staatssäckel. Die Staatsverschuldung der USA ist jetzt schon enorm und liegt bei 77 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Mit der Umsetzung der Reform dürfte sich der Wert auf 95 bis 98 Prozent des BIP. Insgesamt steigt die Verschuldung dadurch Schätzungen zufolge zwischen 2018 und 2027 um knapp 1,5 Billionen Dollar (1,3 Billionen Euro).

3.Was entgegnen die

Verfechter der Trump-

Steuerreform?

Hier geht man davon aus, dass die Steuererleichterungen die Wirtschaft kräftig ankurbeln. Die Unternehmen haben mehr Mittel, die sie investieren können, den Bürgern, so die Theorie, bleibt mehr Geld. Sie können mehr konsumieren. Und wenn die Wirtschaft floriert, wachsen automatisch die Steuereinnahmen. Diese Effekte sind in die Berechnungen der kritischen Ökonomen allerdings schon eingeflossen. Die bedrohlichen Szenarien verunsichern die republikanischen Abgeordneten und Senatoren nicht. Hier wird der Staat in erster Linie als Dieb wahrgenommen, der den Menschen ihr hart verdientes Geld abnimmt. In Trumps Weltanschauung spielt die Demontage des Staates eine wichtige Rolle, seine wichtigsten Berater teilen diese Ansicht.