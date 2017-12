Vollversammlung der UN gegen Trumps Jerusalem-Vorstoß

New York. Trotz einer Drohung von US-Präsident Donald Trump, anderen Ländern die Hilfszahlungen zu streichen, haben die UN-Mitglieder mit großer Mehrheit für eine Resolution zum Status Jerusalems gestimmt. Das Gremium forderte die USA am Donnerstag in einer Dringlichkeitssitzung mehrheitlich dazu auf, die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels zurückzunehmen. 128 der 193 Länder, darunter auch Österreich, votierten für das Papier. Die Resolution ist völkerrechtlich nicht bindend, hat aber eine wichtige Signalwirkung. Sowohl die Palästinenser als auch Israel verbuchten das Abstimmungsergebnis als Erfolg für sich.

EU-Länder uneinheitlich

Neben neun "Nein"-Stimmen und 35 Enthaltungen gab es 21 Staaten, deren Vertreter der Abstimmung fernblieben. Gegen die Resolution stimmten neben den Vereinigten Staaten und Israel lediglich Guatemala, Honduras, Togo, Mikronesien, Nauru, Palau und die Marshallinseln.





Die US-Verbündeten Kanada und Australien enthielten sich. Der EU gelang es nicht, mit einer Stimme zu sprechen: Während sich auch Großbritannien, Frankreich oder Deutschland hinter die Forderung stellten, enthielten sich Kroatien, Lettland, Polen, Rumänien, Tschechien und Ungarn.

Ein Vetorecht gibt es im UN-Plenum anders als im Sicherheitsrat nicht, jeder der 193 Staaten hat eine Stimme. Die USA hatten am Montag im Sicherheitsrat eine Resolution mit einem Veto blockiert, die Trumps Entscheidung zur Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels rückgängig machen sollte.

Die Resolution der UN-Vollversammlung hat vor allem symbolische Wirkung. Wörtlich erwähnt wird Trumps umstrittene Jerusalem-Entscheidung nicht. Es heißt darin lediglich, dass Entscheidungen, die den Status der Stadt scheinbar ändern, "keine rechtliche Wirkung haben, null und nichtig sind" und im Einklang mit UNO-Resolutionen rückgängig gemacht werden müssen. Zudem sind die Staaten dazu aufgerufen, keine diplomatischen Vertretungen in Jerusalem einzurichten wie von Trump angekündigt.

Die USA setzten ihre Zahlungen an die Weltorganisation sowie andere Staaten in der Debatte als Druckmittel ein. "Wenn wir den UN großzügig Beiträge zahlen, erwarten wir zu Recht auch, dass unsere Gunst respektiert wird" sagte die US-amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley. "Wir haben die Pflicht, für unsere Investitionen mehr zu verlangen." Keine UN-Abstimmung werde Washington davon abhalten, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Trump hatte Unterstützern der Resolution vorgeworfen, "Milliarden zu nehmen" und sich undankbar gegenüber den USA zu verhalten.

"Groteske" Resolution

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnete die Resolution als "grotesk". "Jerusalem ist unsere Hauptstadt, sie war es immer und wird es immer sein", sagte er. "Ich begrüße aber die Tatsache, dass eine wachsende Zahl von Ländern sich geweigert hat, an diesem absurden Theater teilzunehmen."

Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif begrüßte hingegen die Resolution via Twitter und sagte, die Abstimmung sei "ein klares Nein" an die Adresse Trumps gewesen.