Zu heilig für den Frieden

Orthodoxer Jude mit einem arabischen Israeli, der als Santa Claus verkleidet ist - derart harmonisch dürfte Weihnachten in Jerusalem nicht überall verlaufen. © reuters/Ammar Awad Orthodoxer Jude mit einem arabischen Israeli, der als Santa Claus verkleidet ist - derart harmonisch dürfte Weihnachten in Jerusalem nicht überall verlaufen. © reuters/Ammar Awad



Wien. Dass US-Präsident Donald Trump Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennt, hat bei den meisten Israelis Genugtuung, Freude, auch Euphorie hervorgerufen. Der Schritt des US-Präsidenten war allerdings nur kurzfristig ein triumphaler Erfolg, die Konsequenzen standen nicht auf den israelisch-amerikanischen Wunschzetteln: Washington hat die Vermittlerrolle in Nahost, die man lange innehatte und auf die man zu Recht stolz war, mit einem Federstrich verspielt.

Weitere Folgen: Im Gegenzug proklamierten 50 muslimische Staaten Ost-Jerusalem als besetzte, aber legitime Hauptstadt Palästinas. Es gab im Gaza-Streifen und im Westjordanland blutige Proteste, Racheschwüre der libanesischen Hisbollah und Intifada-Drohungen der Hamas. Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas erklärte, Jerusalem werde für immer die Hauptstadt Palästinas sein.

Jerusalem war Moses egal, auch kein Wort dazu im Koran

War von einem weihnachtlichen Nahost-Frieden schon in den vergangenen Jahren keine Spur, gehen heuer die Wogen besonders hoch. Dabei gibt es Vorschläge zur Deeskalation, die zwar nicht fromm klingen, aber beachtenswert sind. Der israelische Philosoph Omri Boehm ist der Ansicht, dass man als Jude die Bedeutung Jerusalems ganz einfach relativieren müsse. In der Thora, so Boehm, komme Jerusalem nämlich gar nicht vor. Auch für Moses und Josef sei die Stadt alles andere als ein Sehnsuchtsort gewesen. Mehr noch: Das jüdische Gesetz verbiete jede jüdische Herrschaft über Jerusalem vor der Ankunft des Messias und der Erfüllung der Prophezeiung des Jesaja.

Jerusalem - ein Fetisch also, ein Götze, dem Juden wie Muslime huldigen und der für den jahrzehntelangen Unfrieden in Nahost maßgeblich verantwortlich ist? Ja, sagt Boehm in einem Beitrag in der "Zeit". Die Anbetung gehe so weit, dass auch Menschen außerhalb der Siedlerbewegung und der israelischen Regierung ein vereinigtes Jerusalem für wichtiger hielten als den Frieden. Hier werde aber Land und nicht Gott verehrt, ein zutiefst heidnisches Unterfangen also. Fazit: Wenn Jerusalem von den Juden als das angesehen würde, was es ist, wäre man einen Schritt näher an einer Friedenslösung.

Doch Jerusalem spielt nicht nur für gläubige Juden eine zentrale Rolle. Auch auf Seiten der Araber ist "Al-Quds", "die Heilige", wie die Stadt auf Arabisch heißt, ein immens wichtiges Heiligtum. Und wie für das Judentum ist auch für den Islam der Tempelberg, auf dem mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee die drittwichtigste religiöse Stätte des Islam steht, ein heiliger Ort. In der 17. Koransure ist von der "Masjid Al-Aksa", der "fernsten Moschee" (oder: Gebetsstätte) die Rede.