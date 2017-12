Offenbar als Reaktion auf ein Einreiseverbot für Frauen hat die tunesische Regierung allen Flügen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten die Landeerlaubnis entzogen, gab das Verkehrsministerium in Tunis am Sonntag ohne Begründung bekannt. Am Freitag hatten tunesische Regierungsvertreter berichtet, die Emirate hätten Frauen aus Tunesien die Einreise sowie den Transit über ihr Gebiet verboten.