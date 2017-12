Die faulen Ausreden und der Populismus

© Christoph Liebentritt © Christoph Liebentritt



"Wiener Zeitung": "Rassismus" ist die faule Ausrede der Mitte-Links-Parteien. So haben Sie es einmal in einem Vortrag formuliert. Was meinen Sie damit?

Mark Blyth: In den vergangenen 20 Jahren haben die Mitte-Links-Parteien wie New Labour in England und die "Neue Mitte" von Gerhard Schröders SPD gesagt: "Wir akzeptieren die ganze neue neoliberale Weltordnung. Alles davon. Lohnflexibilisierung. Das Abwenden von der armen Bevölkerung, die Abkehr von den Gewerkschaften. Wir werfen uns in die Umarmung der Globalisierung. Wir werden jetzt kosmopolitisch und liberal. Das war toll für 20 Prozent der Bevölkerung. Damit schrumpfte aber der Anteil an den Wählerstimmen kontinuierlich. Der Aufstieg der Populisten, links genauso wie rechts, ist also eine Antwort, eine Revolte, auf 20, 30 Jahre der steigenden Kosten sowie sinkenden Löhne, sowie dem Fehlen von sozialen Aufstiegsmöglichkeiten. Wenn die Parteien der Mitte heute klagen, und sagen, "ich verstehe nicht wieso", kann ich ihnen nur ausrichten: Ihr habt dabei mitgemacht, diese Welt zu erschaffen. Also ist es nicht überraschend, dass sich ihre Stammwähler gegen sie wenden. Aber dazu müssten sie zugeben, dass sie Fehler gemacht haben, und der Mehrheit der Bevölkerung geschadet haben. Es ist also viel einfacher, den Populismus damit zu erklären, dass die Wähler "wohl alle einfach Rassisten" sind.

Der gebürtige Schotte ist derzeit Eastman Professor für politische Ökonomie an der Brown University in den USA. Sein bekanntestes Werk ist "Austerity - History of a Dangerous Idea" und ist im Oxford University Press Verlag erschienen. Blyth war auf Einladung des Kreisky Forums in Wien.

Mitte-Links-Parteien können sich aber längst nicht mehr kämpferisch geben, schließlich sind sie lange schon "im System". Das sieht man zuletzt am Beispiel Deutschland, wo die SPD zur Räson gerufen wurde, sich "staatstragend" zu verhalten. In Ländern mit Koalitionsregierungen ist die Mitte-Links-Partei oft noch Teil der Regierung.

Ja, aber ihr Stimmenanteil schrumpft. Beispiel SPD: Die konnten früher 35 Prozent der Stimmen bequem für sich beanspruchen. Dann wurden sie der Steigbügelhalter von der CDU und gingen in eine Regierung. Und sanken auf 28 Prozent. Dann 22 Prozent. Jetzt wollten sie aus der Regierung draußen bleiben. Aber das wird wohl nichts. Bei der nächsten Wahl werden es dann wohl nur noch 13 Prozent sein. Wir sehen den Mitte-Links-Parteien beim Sterben zu.

Viele Mitte-Links-Parteien versuchen nun gegen zu steuern, indem sie sich kämpferischer gegenüber dem Kapital geben. Zieht das bei den Wählern nicht mehr?

Nein, weil sie über keine Glaubwürdigkeit mehr verfügen. Das war deutlich bei der SPD in der jüngsten Deutschland-Wahl. An einem Tag erklärt SPD-Spitzenkandidat Martin Schultz: "Wir müssen etwas gegen die Ungleichheit tun, für Lohnwachstum, wir müssen uns mit den Gewerkschaften zusammen tun." Am nächsten Tag sagt er dann: "Aber ich bin natürlich unternehmensfreundlich. Das ist eine globalisierte Welt." Natürlich kann beides stimmen. Aber es vertraut ihnen eben niemand, wenn sie von einer Position zur anderen hin und her pendeln.