Zeugnis mit Kratzern

Afghanischen Mutter mit dem Diplom ihres Kindes. © Eschbacher



Bamiyan. Mohammad Saif steht dicht gedrängt mit seinen Kommilitonen vor der Außenwand seiner Universität in der zentralafghanischen Stadt Bamiyan. Im Hintergrund ist der berühmte, 2001 von den Taliban zerstörte, "Kleine Buddha" zu sehen, samt den begehbaren Höhlen links und rechts - doch Ali und seine Studienkollegen interessieren sich nur für die frischen Ausdrucke an der Wand der Universitätsmauer. Hier sind die Ergebnisse der Prüfungen der vergangenen Woche ausgehängt. Ali zieht sich auf den Schultern eines anderen hoch und entdeckt seinen Namen. Einmal 100 Prozent, einmal 94 Prozent sind die Ergebnisse des Archäologie-Studenten. Mit einem breiten Lächeln macht er sich wieder auf in sein Dorf unweit von Bamiyan-Stadt.

Wie für Saif haben für Millionen Studenten und Schüler in Afghanistan die dreimonatigen Winterferien begonnen. Sie bringen ihren Eltern, die oft auf vieles verzichten, um ihren Kindern Bildung zu ermöglichen, Zeugnisse und Diplome nach Hause. Gleichzeitig wächst aber die Enttäuschung über das Bildungssystem im Land, in das nach dem Fall der Taliban große Hoffnungen gesetzt worden waren. In dem Sektor hat sich nicht nur tiefgehende Korruption breitgemacht, auch die sich verschlechternde Sicherheitslage erlaubt vielerorts keinen Schulbesuch mehr.

Information Schulsystem Afghanistan

Das afghanische Schulsystem ist in drei Sektoren unterteilt: Im Grundschulsektor mit den Klassen eins bis sechs, mit Schülern von sieben bis zwölf Jahre, werden Lesen, Schreiben, Mathematik und Nationalkultur unterrichtet. In der Unterstufe, Klasse sieben bis neun, Schüler von 13 bis 15 Jahren.

In der Oberstufe, den Klassen zehn bis zwölf, können Schüler zwischen der Vorbereitung auf eine akademische Bildung oder Fächern wie angewandte Landwirtschaft, Kunst, Handel oder etwa Pädagogik wählen. Neben elf staatlichen Universitäten gibt es eine Vielzahl von privaten Universitäten, die teilweise aber auch politische und ideologische Ziele verfolgen. Bildung für Mädchen und Frauen leidet weiterhin stark: Laut Weltbank waren 2012 lediglich zwölf Prozent der Studierenden weiblich, laut afghanischer Regierung gehen 3,5 Millionen Kinder nicht in die Schule, 85 Prozent davon Mädchen. Nur 37 Prozent der jugendlichen Frauen können Lesen und Schreiben, im Vergleich zu 66 Prozent jugendlicher Männer.

Dabei waren die Erwartungen groß. Kaum waren die radikalislamischen Taliban 2001 vertrieben, setzte in Afghanistan eine bis dahin ungekannte Aufbruchsstimmung im Bildungsbereich ein. Bereits Wochen, bevor die Schule beginnen sollte, hatten sich in den Dörfern und Städten Freiwillige eingefunden, die die Schulen wieder aufbauten und so gut wie möglich instand setzten. Im Gegensatz zu den 1960er und 70er-Jahren, in denen die Investitionen in Bildung Familien nicht die erwünschten Resultate brachten, da sich das Bildungsangebot des Staates nicht nach den Bedürfnissen der lokalen Wirtschaft ausrichtete, kamen mit der internationalen Intervention auch lukrative Stellen ins Land.

Auch Mohammad Saif erinnert sich genau an seinen ersten Schultag, er war acht Jahre alt. Einerseits, weil ihn der Schuldirektor erst nicht einschreiben wollte, denn Saif war in seinem Dorf nicht registriert, nachdem er während der Taliban-Zeit mit seiner Familie in den Süden des Landes geflohen war. So wies ihn der Schuldirektor an, das erste Jahr ohne Namen - und somit ohne Zeugnis - die Schule zu besuchen. Andererseits weiß er noch die erste Aufgabe, die sein Lehrer ihm gestellt hatte: einen Vogel zu zeichnen.

Zentrum für Vetternwirtschaft