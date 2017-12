Ein Jahr der Risse und Brüche

Trump schwört Trump schwört



"America First". Mit Donald Trump wird am 20. Jänner der wohl umstrittenste US-Präsident der jüngeren Geschichte vereidigt. Schon in seiner Antrittsrede lässt der Immobilienmilliardär keinen Zweifel daran, dass er sein "America First"-Versprechen um jeden Preis umsetzen will. Innenpolitisch ist das erste Amtsjahr aber von den möglichen Russland-Verstrickungen seines engsten Umfelds überschattet. Unter Trump entfremden sich die USA zudem vom Rest der Welt. Das transatlantische Verhältnis erreicht einen neuen Tiefpunkt. Zudem kündigt der US-Präsident im Juni das Pariser Klimaabkommen auf.

Angst vor Rechts. Im Frühjahr ist die Flüchtlingskrise in der EU abgeflaut; die Wirtschaft verzeichnet einen zarten Aufschwung. Doch anstehende Urnengänge in mehreren Ländern nähren die Sorgen vor wachsendem Rechtspopulismus in Europa. Aber bei der Parlamentswahl in den Niederlanden am 15. März wird der Vormarsch der extremen Rechten gebremst. Am 7. Mai gewinnt dann in Frankreich Emmanuel Macron mit einem betont europafreundlichen Programm die Präsidentenwahl. Das Tandem Paris-Berlin soll der EU wieder Schwung bringen. Gebremst wird dies allerdings noch durch den Wahlkampf in Deutschland: Dort ist erst im September die Bundestagswahl angesetzt.



Raus aus der EU. Dass die Briten die Europäische Union verlassen wollen, ist seit dem Brexit-Referendum im Vorjahr klar. Am 29. März beantragen sie offiziell ihren Austritt aus der Gemeinschaft. Die bisher einmalige Trennungsprozedur stellt beide Seiten vor Herausforderungen: Unklar ist, wie viel Großbritannien der EU zahlen muss und wie die Rechte der EU-Bürger auf der Insel zu garantieren sind. Im Juni muss die britische Premierministerin Theresa May bei der Parlamentswahl eine Niederlage hinnehmen. Nach monatelangem Stillstand in den Brexit-Verhandlungen gibt es gegen Jahresende einen ersten Kompromiss.



Türkische Machtfülle. Am 16. April stimmen die Türken mit einer äußerst knappen Mehrheit für eine Verfassungsreform, die Präsident Recep Tayyip Erdogan eine bis dahin ungekannte Machtfülle verleiht. Im Vorfeld des Votums waren nicht nur in der tief gespaltenen Türkei die Wogen hochgegangen. Erdogan und seine Gefolgsleute hatten den Wahlkampf auch in viele europäische Länder getragen und damit für eine weitere Abkühlung des ohnehin schon frostigen Verhältnisses mit der EU gesorgt.



