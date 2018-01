Likud für Annexion von Teilen des Westjordanlandes

Tel Aviv. In einer wegweisenden Entscheidung hat die rechtsorientierte israelische Regierungspartei Likud eine Annektierung großer Teile des Westjordanlands gefordert. Bei einem Parteitag bei Tel Aviv billigten mehr als tausend Likud-Mitglieder nach Medienberichten eine Resolution, die auch einen uneingeschränkten Ausbau israelischer Siedlungen vorsieht.

Damit rückt die Partei noch weiter nach rechts. Die Fatah-Organisation des Palästinenserpräsidenten Mahmoud Abbas teilte mit, der Likud habe mit dieser Entscheidung "das Wenige zerstört, was noch vom Friedensprozess übrig war". Ein Sprecher der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas sprach von einer "Fortsetzung der aggressiven Politik gegen die Rechte der Palästinenser" und kündigte Widerstand an. Die israelische Organisation Peace Now kritisierte eine "Stunde der Extremisten und der Wahnsinnigen".





In der Likud-Resolution hieß es unter anderem: "Das Likud-Zentralkomitee ruft die gewählten Repräsentanten des Likud dazu auf, sich für freies Bauen und die Ausweitung israelischer Rechtsprechung und Souveränität auf alle befreiten Siedlungsgebiete in Judäa und Samaria (Westjordanland) einzusetzen." Der israelische Regierungschef und Parteivorsitzende Benjamin Netanjahu war bei der Abstimmung nicht anwesend, hatte die Versammlung in der Nähe des internationalen Flughafens Ben-Gurion aber auch nicht verhindert. Mehrere Likud-Minister nahmen an dem Parteitag teil.

2002 hatte das Likud-Zentralkomitee bereits gegen einen unabhängigen palästinensischen Staat gestimmt. Netanjahu sprach sich dennoch 2009 für die Gründung eines entmilitarisierten Palästinenserstaates aus, der Seite an Seite in Frieden mit Israel existieren solle. 2016 sagte der Premier jedoch, er sei zwar grundsätzlich für eine Zwei-Staaten-Lösung, die Situation sei jedoch noch nicht reif dafür.

200 jüdische Siedlungen

Die Palästinenser wollen im Westjordanland und Gazastreifen einen eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt gründen. Der UN-Sicherheitsrat hatte vor einem Jahr einen vollständigen Siedlungsstopp von Israel gefordert. Siedlungen in den 1967 im Sechstagekrieg eroberten Gebieten wurden als Verstoß gegen internationales Recht und Hindernis für einen Frieden bezeichnet. 600.000 Israelis wohnen in 200 Siedlungen im Westjordanland sowie in Ost-Jerusalem.