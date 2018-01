Die Iraner begehren auf

Wien/Teheran. "Es gibt schon zwölf Tote. Schauen wir einmal, ob sie wieder durchgreifen oder ob es diesmal ein Entgegenkommen gibt. Wir wissen es nicht, was passieren wird, aber eines wissen wir: Es ist ein banges Warten", sagt eine Perserin in Teheran am Telefon. Ihre Stimme klingt sehr aufgebracht. Sie hat keine Lust auf eine Wiederholung der Ereignisse von 2009, als es nach der umstrittenen Wiederwahl von Mahmoud Ahmadinejad landesweite Proteste mit hunderten Toten und Verletzten gab.

Seit Donnerstag gibt es im Iran erneut wütende Proteste gegen das Regime und die Führung in Teheran muss bedacht damit umgehen. Mehr als ein Dutzend Tote und mehrere Verletzte ist die bisherige Bilanz der jüngsten Demonstrationen.





Man spürt ein Knistern in der Luft, sind sich viele Perser im Iran einig. Von außen ist es leicht, zu kommentieren, zu analysieren und zu urteilen, wenn man die Mentalität, die Primärquellen, das Land und die Sprache nicht kennt. Die einfache Rechnung "Die Mullahs oder das Regime sind schuld", wie sie US-Präsident Donald Trump präsentiert, kann daher nur zu kurz greifen. Das Regime per se ist zudem im komplizierten iranischen Machtgefüge (siehe Grafik) alles andere als homogen.

Perser wollen vor allem ein besseres Leben







Nein, es geht nicht um radikale Umstürze und um Blutvergießen. Den Persern geht es um einen besseren Alltag, um weniger Restriktionen und um ein würdevolles Leben. Selbst die Unterschicht hat oft kein Fleisch auf dem Teller, aber ein modernes iPhone und eine operierte Nase. Denn der Perser im Iran ist im Allgemeinen weltoffen, intelligent und sprach- und internetinteressiert.

Außerdem liebt die junge Generation die westliche Lebensweise und träumt von einem Leben in den USA. Daher kommt es auch nicht von ungefähr, dass seit Jahren jährlich rund 300.000 - 400.000 Menschen den Iran (rund 80 Millionen Einwohner) für immer in Richtung Ausland verlassen. Die meisten von ihnen bauen sich als Akademiker ein gutes Leben auf. Ein wahres Wort ist hingegen Trumps Tweet vom Montag: Auf Twitter schrieb er, das "große iranische Volk" sei über Jahre unterdrückt worden. Es hungere nach Essen und Freiheit. Menschenrechte und Wohlstand des Landes seien geplündert worden. Der Iran scheitere auf allen Ebenen mit Ausnahme des "schrecklichen" Atom-Deals, den die Regierung Barack Obamas vereinbart habe, schrieb Trump. Seinen Tweet beendete er mit Großbuchstaben: "ZEIT FÜR EINEN WECHSEL!"