Khamenei macht "Feinde" des Landes verantwortlich

Teheran. Erstmals seit Beginn der Proteste im Iran hat sich das geistliche Oberhaupt des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, zu Wort gemeldet und die "Feinde" des Iran für die Unruhen verantwortlich gemacht. Es handle sich um eine Verschwörung, um die iranische Führung zu unterwandern und anzugreifen, hieß es am Dienstag in einer im Staatsfernsehen veröffentlichten Erklärung.

US-Präsident Donald Trump lobte derweil die Proteste gegen die "brutale und korrupte" iranische Staatsführung.

"Die Feinde haben sich vereint und nutzen all ihre Mittel, ihr Geld, ihre Waffen, Politik und Sicherheitsdienste, um dem islamischen Regime Probleme zu bereiten", hieß es in Khameneis Erklärung. Der "Feind" suche "immer nach einer Gelegenheit", um die iranische Nation "zu infiltrieren und zu treffen".

"Stellvertreterkrieg gegen das iranische Volk"

Khamenei äußerte sich erstmals zu den Protesten, die am Donnerstag in der Stadt Mashhad begonnen und sich dann auf das ganze Land ausgebreitet hatten.

Der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates, Ali Shamkhani, sprach von einem "Stellvertreterkrieg gegen das iranische Volk". "Hashtags und Botschaften über die Situation im Iran kommen aus den USA, Großbritannien und Saudi-Arabien", sagte er.

Trump twitterte am Dienstag: "Die Menschen im Iran handeln endlich gegen das brutale und korrupte iranische Regime." Zugleich griff er seinen Amtsvorgänger Barack Obama an. Dieser habe "dämlicherweise" Geld an die iranische Führung fließen lassen, das allein in die Terrorfinanzierung oder in die eigenen Taschen gesteckt worden sei. Die USA beobachteten die Lage genau.

Bereits 21 Menschen getötet

Das iranische Außenministerium forderte Trump daraufhin auf, sich auf "obdachlose und hungrige Menschen" im eigenen Land zu konzentrieren und "seine Zeit nicht mit nutzlosen und beleidigenden Tweets zu verschwenden".

Seit Beginn der Proteste am Donnerstag hatte sich Trump bereits mehrfach zu Wort gemeldet und unter anderem prophezeit, "Unterdrückerstaaten" könnten nicht für immer Bestand haben.

Die Proteste hatten sich zunächst vor allem gegen wirtschaftliche Missstände gerichtet. Inzwischen zielt die Kritik gegen die iranische Führung. Bisher wurden 21 Menschen getötet, unter ihnen 16 Demonstranten.

Kaum Proteste In Teheran

In der Region um Isfahan im Zentrum des Landes wurden dem Staatsfernsehen zufolge in der Nacht zum Dienstag sechs Demonstranten, ein Mitglied der Revolutionsgarden, ein Passant sowie ein Polizist getötet.

Die Unruhen erscheinen bisher führerlos und konzentrieren sich vor allem auf Provinzstädte. In der Hauptstadt Teheran gab es am Montagabend nur kleinere, sporadische Proteste. Berichten zufolge gab es in Teheran ein großes Polizeiaufgebot. Nach Behördenangaben vom Dienstag wurden seit Samstag in Teheran rund 450 Menschen festgenommen.

Ein Vertreter des Gouverneurbüros von Teheran sagte der Nachrichtenagentur Ilna, bisher seien die Revolutionsgarden nicht beauftragt worden, in der Hauptstadt einzuschreiten. Die Bürger seien aber aufgefordert, "aufrührerische Elemente" zu melden.

Regierung sperrt Handy-App

Ein stellvertretender Kommandant der für Teheran zuständigen Revolutionsgarden, sagte im Staatsfernsehen, diese würden "nicht zulassen, dass sich die Unsicherheit in Teheran in irgendeiner Weise fortsetzt". Die Regierung sperrte zudem die Handy-App des Messengerdienstes Telegram, welche den Nutzern eine vollständige Verschlüsselung garantiert.

Präsident Hassan Rouhani hatte die Demonstranten als "kleine Minderheit" bezeichnet. Das iranische Volk werde auf "Unruhestifter und Rechtsbrecher" angemessen reagieren. Der Vorsitzende des Revolutionsgerichts in Teheran, Mussa Ghasanfarabadi, sagte, die Protestteilnehmer würden nicht länger als Demonstranten, sondern als "Angreifer" angesehen und hätten mit harten Strafen zu rechnen.

Nach Angaben des iranischen Vizeinnenministers hat sich nach den tagelangen Unruhen die Lage in den meisten Gebieten des Iran wieder weitgehend normalisiert. Die letzten Wogen des Protests würden bald verebben, meinte Vizeminister Hossein Zolfaghari am Dienstag nach Angaben des staatlichen Senders Press TV.

Deutsche Grünen fordern härtere Haltung der Bundesregierung

Ein Sprecher der iranischen Regierung, Mohammad Baqer Nobakht, erklärte am Dienstag bei einer Pressekonferenz, die iranische Verfassung unterscheide klar zwischen Unruhestiftern und Protestierenden, die nicht die öffentliche Sicherheit gefährdeten. Die Regierung respektiere das Recht der Menschen zu protestieren, solange dies in einem rechtlichen Rahmen geschehe.

Der deutsche Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour fordert von der deutschen Bundesregierung eine härtere Haltung gegenüber dem Iran im Zusammenhang mit den aktuellen Protesten. "Nachdem (Außenminister Sigmar) Gabriel fünf Tage geschwiegen hat, wäre es notwendig gewesen, deutlichere Worte zu finden", sagte Nouripour am Dienstag in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters.

Bulgarien und Österreich gefragt

Der Co-Delegationsleiter der österreichischen Grünen im Europaparlament, Michel Reimon, forderte Schutzmaßnahmen der europäischen Regierungen für die Demonstranten. Eine besondere Rolle komme dabei den Regierungen von Bulgarien und Österreich zu, die 2018 die Koordination solcher Maßnahmen im Rahmen der EU-Präsidentschaft übernehmen. "Ich erwarte von der österreichischen Außenministerin Karin Kneissl eine schnelle und deutliche Reaktion, gegen ein islamistisches Regime müsste ihr das ja leicht fallen", betonte Reimon.

Während westliche Staaten zur Wahrung der Demonstrationsfreiheit im Iran aufriefen, warnte das russische Außenministerium dagegen vor jeglicher "Einmischung" des Auslandes. Die Türkei zeigte sich am Dienstag "besorgt" über die Unruhen. Das Außenministerium appellierte an den "gesunden Menschenverstand, um eine Eskalation zu vermeiden".