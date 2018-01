Iranische Regierung mobilisiert Tausende Gegen-Demonstranten

Teheran. Angesichts der anhaltenden regierungskritischen Proteste mobilisiert die iranische Führung jetzt ihre Unterstützer: In mehreren Städten versammelten sich am Mittwoch Tausende Menschen zu Kundgebungen, darunter in den Großstädten Kermanshah, Ilam und Gorgan.

Das Staatsfernsehen sendete Bilder von Fahnen schwenkenden Demonstranten. Andere Demonstranten trugen Bilder des geistlichen und politischen Oberhaupts Ayatollah Ali Khamenei. Bei den Protesten gegen die Regierung sind binnen sechs Tagen mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Khamenei macht das Ausland verantwortlich.

"Stellvertreterkrieg"

Die regierungstreuen Demonstranten skandierten Sprechchöre wie: "Das Blut in unseren Venen ist ein Geschenk für unseren Führer." Außerdem forderten sie, Aufständische hinzurichten. Auf Transparenten machten sie die USA, Großbritannien und Israel für die kritischen Proteste verantwortlich. Die US-Regierung hatte entsprechende Vorwürfe als "Unsinn" zurückgewiesen.

Der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates, Ali Shamkhani, sprach von einem "Stellvertreterkrieg gegen das iranische Volk". "Hashtags und Botschaften über die Situation im Iran kommen aus den USA, Großbritannien und Saudi-Arabien", sagte er.

"Berechtigte Forderungen"

Auch die wichtigste Reformgruppierung des Landes bezichtigte Washington, die Unruhen angeheizt zu haben. Vor allem die USA hätten die "Störenfriede" und die Gewalttaten unterstützt, erklärte die "Vereinigung der kämpfenden Kleriker" von Ex-Präsident Mohammed Khatami. Zugleich appellierten die Reformer an die Regierung, auf die wirtschaftlichen Probleme und die "berechtigten Forderungen" der Demonstranten zu reagieren. Die Iraner hätten das Recht, friedlich zu protestieren.

Die Reformer sind Teil der iranischen Regierung des gemäßigten Präsidenten Hassan Rouhani. Der iranische Staatschef machte am Dienstag die "terroristische" Exil-Opposition in Frankreich für die Unruhen mitverantwortlich. Er rief den französischen Staatschef Emmanuel Macron auf, gegen die in Paris ansässigen Regierungsgegner vorzugehen. Er bezog sich dabei offensichtlich auf die Volksmujahedin.