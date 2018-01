Unmut im Iran wächst

© ap © ap



Zehntausende Anhänger der iranischen Führung gehen überall im Land auf die Straße. "Wir stehen geeint hinter dem Führer", rufen die Menschen mit Blick auf Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei. Zum ersten Mal wurde laut offiziellen Angeben auch ein EU-Bürger im Iran festgenommen. Die Entwicklungen sind jedenfalls dramatisch.

1.Was wollen die Demonstranten im Iran? Wogegen richtet sich ihre Wut?

Begonnen hat alles mit einem Aufruhr gegen die erhöhten Lebensmittelpreise in der Stadt Mashad, wo die Gegner von Präsident Hassan Rohani, allen voran sein Ex-Widersacher bei der Präsidentschaftswahl 2017, Ebrahim Reisi, sitzen. Eier, Obst, Gemüse und Fleisch, sowie Mieten und Energiepreise sind in den vergangenen Monaten eklatant angestiegen. Der Iran hat sich wirtschaftlich trotz des Atomdeals von 2015 nicht erholt. Viele Banken weigern sich nach wie vor, mit der Islamischen Republik Geschäfte zu machen. Die Arbeitslosigkeit ist konstant hoch, in vielen Bereichen der Wirtschaft haben die Revolutionsgarden eine Monopolstellung. Neben der Wirtschaftslage steht auch die Führung als Ganzes im Fokus der Kritik. Gemeint sind sowohl die moderaten Kräfte rund um Rohani als auch der ultrakonservative Klerus und die Hardliner rund um den Obersten Geistlichen Führer, Ayatollah Ali Khamenei. Letztlich will die Bevölkerung auch eine rasche Besserung der sozialen Belange.

2.Gibt es mehr Parallelen oder mehr Unterschiede

zu den Protesten im Jahr 2009?

Im Jahre 2009 ging es bei der sogenannten "Grünen Bewegung" um eine manipulierte Präsidentschaftswahl, bei der Mahmoud Ahmadinejad zu Unrecht wieder Präsident wurde, da sein größter Widersacher, Mirhossein Moussavi, dem Vernehmen nach mehr Stimmen erhalten hatte. Die Menschen gingen auf die Straße, um gegen die politische Situation zu protestieren. Sie forderten ein Ende der Herrschaft der Hardliner und eine Abkehr von einer Politik, die den Iran jahrelang ins Isolationseck getrieben hat. Auch muss man sagen, dass die Aufstände von damals wesentlich geordneter und größer waren. Die Demonstranten waren im Schnitt urbaner, gebildeter und begüterter als die Kundgebungsteilnehmer von heute, und die Unruhen hatten ein klares Epizentrum, nämlich die Hauptstadt Teheran. Dies machte es den Behörden leichter, gegen die Unzufriedenen vorzugehen und die angeblichen Rädelsführer festzusetzen. Die jetzigen Protestaktionen finden in viel kleinerem und heterogenerem Rahmen statt, und da sie sich in unzähligen kleinen Städten im ganzen Land zutragen, sind sie nur schwer einzudämmen. Die paramilitärischen Bassijmilizen verhafteten 2009 Tausende, töteten Dutzende und folterten und vergewaltigten viele. Zahlreiche prominente Führer der Grünen Bewegung, darunter die beiden damaligen Oppositionsführer Mehdi Karroubi und Mirhossein Moussavi, stehen bis heute unter Hausarrest. Es mag sein, dass diese Erfahrung die jetzige Bewegung davon abgehalten hat, sich ein Gesicht zu geben.