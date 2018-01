China zeigt Australien seine Muskeln

Canberra/Wien. (klh) Die Drohung kam nicht direkt von der chinesischen Regierung, doch war sie wohl in ihrem Sinne. Gilt doch die Zeitung "Global Times", in der Australien scharf angegriffen wurde, als Sprachrohr von Chinas Kommunistischer Partei.

In einem Artikel wurde Australien vorgeworfen, dass es eine viel zu pro-amerikanische und anti-chinesische Haltung im Territorialdisput im Südchinesischen Meer einnehme. "Damit vergiftet Australien die Beziehungen zu China." Die Regierung in Canberra provoziere, dass China "harsche Gegenmaßnahmen ergreift, die einen großen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung Australiens haben werden", schreibt der Autor Zhang Ye, ein Mitglied des Pekinger Instituts für Maritime Forschungen.





Der Hintergrund: China befindet sich im Südchinesischen Meer in einem Territorialstreit mit anderen Anrainern wie Taiwan, Vietnam, Malaysia oder den Philippinen, wobei manche dieser Länder, etwa die Philippinen oder Taiwan, sehr enge Beziehungen zu den USA pflegen.

Australien hat zwar immer wieder betont, dass es eine neutrale Position in dem Konflikt einnehme. Gleichzeitig hat es sich aber dagegen ausgesprochen, dass militärische Infrastruktur auf Inseln im Südchinesischen Meer geschaffen wird - ein Seitenhieb auf chinesische Aktivitäten. Was die Volksrepublik aber vermutlich noch mehr ärgert: Australien hat sich Militärübungen der USA in Gewässern angeschlossen, die von China beansprucht werden. Was Peking als Provokation ansieht, dient laut Australien der Aufrechterhaltung des freien Schiffverkehrs.

Die Volksrepublik könnte jedenfalls, sollte sie tatsächlich zu Strafmaßnahmen greifen, die australische Wirtschaft empfindlich treffen: Zwar wird China kaum den Import von Rohstoffen wie Eisenerz und Kohle, die es dringend benötigt, verringern. Allerdings hat China andere Möglichkeiten.

Laut der Zeitung "Asian Times Online" betrugen allein im Jahr 2017 chinesische Direktinvestitionen in Australien umgerechnet 68 Milliarden Dollar. Zudem studieren dort bereits 120.000 chinesische Studenten und chinesische Gäste sorgen bereits für ein Viertel der Tourismuseinnahmen. Hier genügt ein einziger Wink von Chinas KP, und die Zahlen gehen massiv zurück.

Dass China bereit ist, seine wirtschaftlichen Muskeln spielen zu lassen, um seine außenpolitischen Interessen durchzusetzen, hat bereits Südkorea zu spüren bekommen: Nachdem Südkorea den USA die Stationierung eines Raketenabwehrsystems gestattet hatte, drehte China an den ökonomomischen Daumenschrauben: Chinesischen Reiseagenturen war es verboten, organisierte Reisen nach Südkorea zu verkaufen, Charterflüge wurden gestrichen und sogar die in China so beliebten Kosmetika aus Südkorea passierten trotz Freihandelsabkommen nicht mehr den Zoll. Schätzungen zufolge verlor die südkoreanische Wirtschaft dadurch rund sechs Milliarden Dollar.

Das war auch ein deutliches Zeichen an andere Staaten, unter anderem Australien. Dort sind die Beziehungen zu China schon lange ein heikles Thema - und das nicht nur wegen des Südchinesischen Meeres. Jüngste Entwicklungen haben in Australien die Furcht genährt, dass sich China durch die Hintertür immer mehr Einfluss erkaufen will. So trat etwa ein Parlamentarier der oppositionellen Labor-Party, der immer wieder pro-chinesische Standpunkte eingenommen hatte, zurück, weil er Geld von einem in Peking gut vernetzten chinesischen Geschäftsmann angenommen hatte. Die australische Regierung erließ daraufhin ein Transparenzgesetz, dass ausländischen Einfluss auf die Politik zurückdrängen sollte. Chinas Staatsmedien zürnten daraufhin und sprachen von "Rassismus".

Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping macht jedenfalls keinen Hehl daraus, dass er sein Land zur Weltmacht machen will - was China teilweise ohnehin schon ist. Dabei präsentierte er sich immer wieder als Beschützer des freien, globalen Handels. Xi will sich damit auch von US-Präsident Donald Trump abheben, der Protektionismus predigt und Ländern, die nicht im Sinne der USA handeln, mit wirtschaftlichen Konsequenzen droht. Offenbar beherrscht aber auch China das Spiel mit der wirtschaftlichen Erpressung.