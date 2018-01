Löcher in der Schweigemauer

Sorgt mit Trump-Enthüllungen für Furore: US-Buchautor Michael Wolff. © afp Sorgt mit Trump-Enthüllungen für Furore: US-Buchautor Michael Wolff. © afp



Washington D.C. Bloß keine Aufregung, hier gibt es nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter: "Es wird niemals etwas geben, dass zwischen uns und Präsident Trump und seiner Agenda steht. Es gibt niemanden, von dem wir eine höhere Meinung hätten als von ihm, also lassen wir uns nicht von den linken Medien erschüttern." Am Morgen nach dem großen Knall gab sich Stephen K. Bannon, der Chef der rechtspopulistischen Nachrichtenwebsite Breitbart, auf dem hauseigenen Internetradiosender handzahm.

Die Tatsache, dass ihm der amtierende US-Präsident Donald Trump, für den er bis vor kurzem noch als Chefstratege tätig war, tags zuvor wörtlich attestiert hatte, "gleichzeitig mit seinem Job im Weißen Haus den Verstand verloren zu haben", schien vergessen. Aus Sicht Bannons offenbar alles halb so schlimm. Wie der Stein des Anstoßes: Zitate, in denen er das Treffen Paul Manaforts - seines Vorgängers als Trumps Wahlkampfmanager -, Donald Juniors und von dessen Schwager Jared Kushners mit Verbindungsleuten des Kreml im Trump Tower Mitte 2016 "verräterisch" und "unpatriotisch" nennt.

Ein Buch, ein Renner

So steht das alles und noch mehr in "Fire and Fury", einem kommende Woche im Verlag Henry Holt and Co. erscheinenden Buch, das sofort nach Veröffentlichung von Exzerpten auf Nummer eins der Bestseller-Listen schoss. Geschrieben hat das 328 Seiten umfassende Werk der New Yorker Journalist Michael Wolff. Der 64-Jährige, zweimaliger Gewinner der renommierten National Magazine Awards, ist unter anderem für das "New York Magazine", "Vanity Fair" sowie die Tageszeitungen "USA Today" und den britischen "Guardian" tätig.

Als Aufdecker war Wolff bisher nicht eben bekannt; eher als eine Mischung aus Kolumnist und Klatschreporter, der in den sozialen Medien von jeher mehr durch Eigenpromotion auffiel als durch die Relevanz seiner Geschichten.

Was nichts daran ändert, dass er sich rund 18 Monate lang, vom Höhepunkt des Wahlkampfs bis zum Oktober 2017, mit der ausdrücklichen Erlaubnis Trumps quasi frei in dessen Kreisen bewegen durfte. Wolff: "Ich hatte fast so etwas wie einen ständigen Platz auf einer Couch im Weißen Haus." Nach Eigenauskunft hatte der Journalist Zugang zu über 200 Quellen, die Trump nahestehen: Die Bandbreite reicht von seinen alten New Yorker Milliardärsfreunden, bei denen er sich laut Wolff bis heute "regelmäßig ausweint", über enge Berater wie Kellyanne Conway bis hin zum Umfeld des Medienmoguls Rupert Murdoch.