UNO-Sicherheitsrat hält Freitag Sitzung zur Lage im Iran ab

Der UNO-Sicherheitsrat wird sich am Freitag in einer Dringlichkeitssitzung mit der angespannten Lage im Iran beschäftigen. Das Treffen soll um 15.00 Uhr (Ortszeit/21.00 Uhr MEZ) beginnen, wie es von den Vereinten Nationen in New York hieß.

Die USA hatten eine solche Sitzung gefordert. Die US-amerikanische UNO-Botschafterin Nikki Haley erklärte, sowohl im Sicherheitsrat als auch im UNO-Menschenrechtsrat in Genf müssten die Festnahmen und Toten im Zusammenhang mit den Protesten im Iran thematisiert werden.