Weitere Auseinandersetzungen im Iran befürchtet

Gut eine Woche nach Beginn der Proteste plant die iranische Führung am Freitag in Teheran mehrere Demonstrationen gegen die Regimekritiker. Die Kundgebungen sollen nach dem Freitagsgebet in der Imam-Khomeini-Mosalla-Moschee in 40 verschiedenen Bezirken der Hauptstadt stattfinden, wie die Nachrichtenagentur Tasnim mitteilte.

Gebetsführer ist der Hardliner Ahmad Khatami, ein Mitglied des iranischen Expertenrats - das führende Gremium der Kleriker. Khatami gilt als Erzfeind der Reformer um Präsident Hassan Rouhani. Erwartet wird am Freitag eine provokante Rede gegen die Demonstranten. Gleichzeitig gibt es Berichte in sozialen Medien, wonach Demonstranten das Gebet mit regimekritischen Slogans stören wollen. Die Angaben konnten aber nicht verifiziert werden.





Befürchtet werden Konfrontationen zwischen Anhängern und Gegnern des Regimes. Beobachter rechnen mit einem großen Polizeieinsatz. Bereits am Donnerstag hatte der iranische Armeechef General Abdolrahim Mousavi den regimekritischen Demonstranten mit einem Eingreifen des Militärs gedroht.

Ebenfalls am Freitag will sich der UNO-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung mit der Lage im Iran beschäftigen. Das Treffen soll um 15.00 Uhr (Ortszeit/21.00 Uhr MEZ) stattfinden, wie die Präsidentschaft des Gremiums, die derzeit Kasachstan innehat, am Donnerstag in New York mitteilte. Es geht auf einen Antrag der USA zurück.

Russland hatte die US-Forderung, die Lage im Iran im höchsten UNO-Gremium zu diskutieren, als Versuch der Einmischung in innere Angelegenheiten des Landes kritisiert. Es war zunächst unklar, ob Moskau oder andere Mitglieder des Sicherheitsrates versuchen würden, die Sitzung noch zu verhindern.

Bei den regierungskritischen Protesten in mehreren iranischen Städten wurden seit dem 28. Dezember 21 Menschen getötet, unter ihnen auch mehrere Angehörige der Sicherheitskräfte. Die Proteste richten sich gegen wirtschaftliche Missstände wie die hohe Arbeitslosigkeit und die hohen Lebenshaltungskosten, aber auch gegen die Außenpolitik der Regierung in Teheran sowie das klerikale Herrschaftssystem.

Der iranische Generalstaatsanwalt sprach am Donnerstagabend von einem US-amerikanisch-israelisch-saudi-arabischen Dreieck, das schon vor vier Jahren im Rahmen einer geheimen Mission die Unruhen im Iran geplant und koordiniert haben soll. Die Mission "Erfolgreiche Annäherung" sei von einem CIA-Agenten geleitet worden, sagte Mohammad Jafar Montazeri laut der Nachrichtenagentur Mehr.

Geplant gewesen sei zunächst eine Protestaktion, bei der als Vorwand gegen die Inflation demonstriert hätte werden sollen. Darauf folgen sollten dann politische Unruhen, die letztendlich in einem Aufstand hätten gipfeln sollen, sagte der Generalstaatsanwalt. Israels Sicherheitsdienst habe diese Mission unterstützt, die Saudis sie finanziert. Auch iranische Exilgruppen sowie Monarchisten seien an der Mission beteiligt gewesen sein, sagte der Generalstaatsanwalt.

Die Proteste hatten sich zunächst gegen die Wirtschafts- und Außenpolitik der Regierung gerichtet, wurden aber zunehmend systemkritisch. Anders als das politische und religiöse Oberhaupt, Ayatollah Ali Khamenei, hatte Präsident Rouhani am Montag bei einer Krisensitzung im Parlament gesagt, es wäre ein Fehler, die Proteste nur als ausländische Verschwörung einzustufen.

US-Präsident Donald Trump hatte seit Beginn der Proteste mehrfach die iranische Staatsführung kritisiert und diese unter anderem als "brutal und korrupt" bezeichnet. Das US-Außenministerium stellte sich am Donnerstag noch einmal demonstrativ hinter die Demonstranten. "Wir verurteilen auf das Schärfste die Todesfälle und die Gewalt gegen Demonstranten", sagte Ministeriumssprecherin Heather Nauert in Washington. "Den Opfern des Regimes rufen wir zu: 'Ihr werdet nicht vergessen.'"

Die Regierung Trump verhängte unterdessen neue Sanktionen gegen fünf iranische Organisationen, denen sie eine Beteiligung am Raketenprogramm des Landes vorwirft. Das teilte das Finanzministerium am Donnerstag in Washington mit. "Diese Sanktionen zielen auf wichtige Akteure des iranischen Raketenprogrammes ab, das dem Regime des Irans wichtiger ist als das wirtschaftliche Wohlergehen des iranischen Volkes", erklärte Finanzminister Steven Mnuchin. Durch die Maßnahme werden mögliche Vermögen der Betroffenen in den USA eingefroren. US-amerikanischen Bürgern und Unternehmen ist es künftig verboten, mit ihnen Geschäfte zu machen.