Armee bereitet Sturm auf Idlib vor

Syrische Rebellen wollen die Provinz Idlib um jeden Preis halten.



Damaskus. Die Kämpfe um das letzte größere Gebiet, das noch von den syrischen Rebellen gehalten wird, nehmen an Heftigkeit zu. Unterstützt von russischen Luftangriffen rücken die Truppen von Präsident Bashar al-Assad auf die Provinz Idlib vor. Es ist derzeit unklar, wie weit die Offensive gehen soll. Eine komplette Einnahme der Provinz wäre mit verlustreichen Kämpfen auch für die Armee verbunden.

Laut Beobachtern sollen vor allem der von Rebellen gehaltenen Luftwaffenstützpunkt Abu Suhur im Südosten der Provinz und Verbindungsstraße von Damaskus nach Aleppo, die quer durch Idlib geht, erobert werden.





Hilfsorganisationen warnen einmal mehr vor einer humanitären Katastrophe. Allein in den vergangenen beiden Monaten flohen mehr als 60.000 Menschen aus Idlib und Nachbargebieten vor Kämpfen und Bombardierungen, meldet das UNO Nothilfebüro Ocha. "Die Situation ist extrem schlimm", sagte die Ocha-Sprecherin in Syrien, Linda Tom. Die Lager für Vertriebene in der Region hätten bereits ihre Kapazität erreicht. Hilfsorganisationen hätten Probleme, den wachsenden Bedarf zu decken. Kaltes und nasses Winterwetter macht die Lage noch schwieriger. In dem Gebiet an der Grenze zur Türkei leben nach UNO-Angaben mehr als 2,5 Millionen Menschen, darunter mehr als eine Million Vertriebene. Beobachter befürchten, dass viele von ihnen in die Türkei fliehen wollen.

Idlib wird vom syrischen Ableger der Al Kaida dominiert.