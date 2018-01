China fordert USA zum Dialog mit Nordkorea auf

Peking. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat an US-Präsident Donald Trump appelliert, die jüngste Entspannung mit Nordkorea für eine Wiederaufnahme der Gespräche mit Pjöngjang zu nutzen. In einem Telefonat mit Trump sagte Xi, alle Seiten sollten sich gemeinsam bemühen, "den mühsam errungenen Schwung in der Beruhigung der Lage auf der koreanischen Halbinsel aufrechtzuerhalten und Bedingungen zu schaffen, um Gespräche wieder aufzunehmen", wie das Staatsfernsehen am Dienstag zitierte.

Die Weltgemeinschaft sollte daran festhalten, die koreanische Halbinsel von Atomwaffen zu befreien, sagte Xi Jinping. China wolle die Kooperation und die Kommunikation mit den USA verstärken, "um angemessen mit der Frage umzugehen", zitierte das Staatsfernsehen weiter. US-Präsident Trump habe in dem Telefonat die "Schlüsselrolle" Chinas bekräftigt und wolle ebenfalls die Zusammenarbeit ausbauen.