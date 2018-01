Zuckerbrot und Peitsche

Vancouver. (rs) Das wohl stärkste Entspannungssignal wird von den Männern und Frauen der Sanjiyon Band getragen. Die mehr als 140 Musiker des wichtigsten nordkoreanischen Orchesters sollen im Rahmen der Olympischen Winterspiele, die von 9. bis 25. im südkoreanischen Pyeongchang stattfinden, zwei Konzerte im verfeindeten Nachbarland spielen und dabei auch musikalisch eine versöhnliche Geste transportieren. So soll es neben klassischen Stücken auch traditionelle Volkslieder zu hören geben, die zum gemeinsamen Kulturerbe der beiden Koreas gehören. Selbst einen gemeinsamen Auftritt der Sanjiyon Band mit einem südkorenaischen Orchester könnte es laut Choi Moon-soon, Gouverneur der Olympia-Provinz Gangwon, geben.

Doch die musikalischen Entspannungssignale, die nun nach der Wiederaufnahme der innenkoreanischen Gespräche gesendet werden, können wohl nur kurzfristig darüber hinwegtäuschen, dass es im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm nach wie vor auch noch ganz andere Töne gibt. So sind am Dienstag auf Einladung von Kanadas Außenministerin Chrystia Freeland und ihrem US-Amtskollegen Rex Tillerson die Vertreter von 20 Staaten in Vancouver zusammengekommen, um darüber zu beraten, wie sich der Druck auf das Regime in Pjöngjang erhöhen lässt. Vancouver wurde dabei nicht zufällig als Austragungsort gewählt. Die 600.000-Einwohnerstadt an der kanadischen Pazifikküste liegt in einer Zone, die Nordkorea nach eigenen Angaben mittlerweile mit seinen Atomraketen erreichen kann.





Sanktionen im Fokus

Vereinbart worden war das Treffen schon in Dezember, einen Tag nach der jüngsten Krisensitzung des UN-Sicherheitsrates zu Nordkorea. Die zentrale Botschaft für die Konferenz in Vancouver hatte Tillerson schon zu diesem Zeitpunkt formuliert. "Nordkorea muss alle Bemühungen für das eigene Atomprogramm aufgeben, bevor es Gespräche gibt. Nordkorea muss sich den Weg an den Verhandlungstisch verdienen", betonte der US-Außenminister damals.

Konkret wurde in Vancouver vor allem darüber beraten, wie sich die bestehenden Sanktionen effizienter umsetzen oder gegebenenfalls ausweiten lassen. Denn den USA sind vor allem jene Schiffslieferungen ein Dorn im Auge, mit denen zuletzt über teils verschlungene Wege das Blockade-Regime durchbrochen wurde. So sollen russische Tanker Nordkorea in den vergangenen Monaten mindestens drei Mal mit Treibstoffen versorgt haben. Auch China soll nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump Öl an das Regime von Machthaber Kim Jong-un geliefert haben.

"Der Druck zeigt Wirkung"

In Vancouver ist zudem einmal mehr deutlich geworden, dass es aus US-Sicht trotz der jüngsten diplomatischen Erfolge keine ernsthaften Alternativen zu Sanktionen gibt. "Es gibt deutliche Hinweise, dass die maximale Druckkampagne Auswirkungen in Nordkorea hat. Das Land fühlt die Konsequenzen und wir glauben, dass die Kampagne der beste Weg ist, Kim Jong-un an den Verhandlungstisch zu bringen", sagte Brian Hook, einer von Tillersons ranghöchsten Beratern, bereits im Vorfeld der Gespräche.

Für Nordkorea, das zuletzt mehrmals gedroht hatte, die USA und Japan zu vernichten, dürften die Gespräche in Vancouver allerdings kaum schmerzhafte Folgen haben. Denn bei der Konferenz waren neben den Gastgebern zwar Staaten wie Großbritannien, Japan, Südkorea und Frankreich vertreten, mit Russland und China fehlten allerdings jene zwei Länder, die gegenüber Nordkorea über den meisten Einfluss und die größten Druckmittel verfügen. "Ein Treffen, bei dem wichtige Parteien nicht dabei sind, kann bei der Lösung des Atomstreits nicht helfen", betonte daher auch Lu Kang, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums.

Wie fragil der jüngste Annäherungsprozess im Korea-Konflikt ist, zeigt zudem nicht nur die auf Druck setzende Konferenz von Vancouver. So hat die die nordkoreanische Parteizeitung "Rodong Sinmun" am Dienstag mit martialischen Worten auf Trumps Twitter-Botschaft von Anfang Jänner reagiert, in der der US-Präsident damit geprahlt hatte, "einen viel größeren und mächtigeren" Atomknopf als der nordkoreanische Machthaber zu haben. Trumps Tweets seien die "Zuckung eines Irren" und "Gebell eines tollwütigen Hundes". Zudem sei Trumps Atomknopf-Vergleich ein Ausdruck des "geistigen Zustands eines Versagers", der unter "Aggressionsstörungen und Schizophrenie leidet".