Venezuelas Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Bischöfe

Die Suppenküchen der Kirche an der venezolanisch-kolumbianischen Grenze werden von Flüchtlingen aus Venezuela besucht.

Caracas. (ag/wak) Venezuelas sozialistischer Staatschef Nicolas Maduro will eine Anwendung des neuen umstrittenen "Anti-Hass-Gesetzes" gegen zwei Bischöfe prüfen lassen, wie Kathpress meldet. Die Staatsanwaltschaft und der Oberste Gerichtshof sollen demnach ermitteln, ob Erzbischof Antonio Lopez Castillo von Barquisimeto und Bischof Victor Hugo Basabe von San Felipe gegen das Gesetz verstoßen haben.

Beide hatten in ihren Sonntagspredigten die Zustände im Land scharf kritisiert. Laut lokalen Medien forderte Basabe, Venezuela von der "Pest der korrupten Politik" zu befreien, die das Land zu einer sozialen, moralischen und wirtschaftlichen Ruine habe verkommen lassen.





Das neue Gesetz der umstrittenen Verfassungsgebenden Versammlung ermächtigt die Justiz nach Ansicht der Opposition, öffentliche regierungskritische Äußerungen zu verfolgen. Maduro hatte die Verfassungsgebende Versammlung 2017 eingesetzt, um das Parlament zu entmachten. Die Wähler hatten der Opposition zuvor zu einer klaren Mehrheit in der Volksvertretung verholfen; diese ist inzwischen machtlos.

Der neu gewählte Vorsitzende der Venezolanischen Bischofskonferenz, Bischof Jose Luis Azuaje, stellte sich laut Medienberichten hinter seine Amtsbrüder. Das aktuelle politische System habe das Land dorthin gebracht, wo es sich nun befinde, wird der Bischof von Barinas zitiert.

Kirche fordert Rechtsstaat

Azuaje hatte am Freitag bei seiner Wahl seine Mitbrüder auf den Kampf für die Würde ihrer Mitbürger eingeschworen. Es gehe nicht länger darum, Wahlen zu gewinnen, sagte er laut einem Bericht des Portals "Ecclesia Digital". In Venezuela müsste die Wirtschaft wiederbelebt und Arbeit geschaffen werden. Zudem gelte es, die persönliche wie auch die Rechtssicherheit wiederherzustellen, die echten Bedürfnisse des Volkes zu erkennen und seine Sorgen ernst zu nehmen, erklärte er zu Beginn seiner Amtszeit. Auch Papst Franziskus hatte Maduro im September zu Rechtsstaatlichkeit aufgerufen.

Venezuelas Machthaber scheinen jeglichen Widerspruch zum Schweigen bringen zu wollen.

Die ehemals linientreue Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Diaz wurde von der Verfassungsgebenden Versammlung abgesetzt und ist anschließend ins Ausland geflüchtet. Sie hatte den immer autoritärer werdenden Kurs des Regimes kritisiert.

Im Sommer hatte der venezolanische Hubschrauberpilot Óscar Pérez, bis dahin im Dienste einer Spezialeinheit der Polizei, zum bewaffneten Widerstand aufgerufen. Er hatte im Juni mehrere offizielle Gebäude aus der Luft angegriffen - es gab keine Verletzten, der Sachschaden war überschaubar. Trotzdem wurde er zum Staatsfeind Nummer eins ausgerufen. Pérez tauchte daraufhin unter. Er wurde diese Woche gemeinsam mit sechs Weggefährten bei einem Polizeieinsatz getötet. Pérez, der stets seine Konten in den Sozialen Medien pflegte, filmte auch ein offenbares Abschiedsvideo auf Instagram. Darin gibt er blutverschmiert an, dass die Polizei sein Quartier umzingelt habe. Er zeigt sich auf dem Video aber gesprächsbereit, zumal, so sagt er, ja viele der Polizisten selbst kenne.