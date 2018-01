Ein Top-Attest vom Leibarzt

Washington/Wien. (klh) Glaubt man dem Buch "Fire and Fury" des Enthüllungsjournalisten Michael Wolff, dann wollte Donald Trump gar nicht US-Präsident werden. Laut dem Bestseller war die Kandidatur ein großer Marketinggag. Eigentlich ging es darum, dass Trump "der berühmteste Mensch der Welt" wird.

Aber Trump hat dann doch gewonnen. Seitdem wird er eingehendst öffentlich analysiert, wobei es vor allem um die Frage geht: Ist der Immobilien-Tycoon überhaupt in der Lage, dieses Amt auszuführen? Nein, beziehungsweise nur sehr eingeschränkt. So lautet die Antwort in den meisten Büchern, die nun rund um das einjährige Amtsjubiläums von Trump - am Samstag ist es so weit - erschienen sind und von denen "Fire & Fury" nur eines unter vielen ist, wenn auch das aufsehenerregendste.





Trump wird immer wieder, meist basierend auf Gesprächen mit seinem Umfeld oder früheren Weggefährten, als egomanisch, kindisch und verlogen beschrieben. Zudem soll der impulsive Staatschef nicht sonderlich gebildet sein, lieber mit dem Cheeseburger vor dem Fernseher sitzen, anstatt sich die Dokumente seiner Geheimdienste durchzulesen. Das sind jedoch Zuschreibungen, die von außen kommen, und sie werden bei weitem nicht ausreichen, um Trump von seinem Amt zu entheben.

Ganz anders verhält es sich bei einer anderen Frage, die zuletzt aufgetaucht ist: Ist Trump überhaupt psychisch und physisch in der Lage, Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte und Staatsoberhaupt der mächtigsten Nation der Welt zu sein? Oder leidet er, wie ein TV-Reporter, wieder unter Berufung aus das Umfeld von Trump, kürzlich verkündete, an "einem frühen Stadium von Demenz"? Denn dann sieht die Geschichte schon anders aus. Wenn der Präsident psychisch oder physisch zur Amtsausübung nicht mehr fähig ist, übernimmt laut US-Verfassung der Vizepräsident die Agenden. Allerdings würde das ein sehr kompliziertes Verfahren voraussetzen, in dem das eigene Kabinett des Präsidenten sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Kongress dieser Diagnose zustimmt.

In überragender Verfassung

Trump scheint es nun jedenfalls zu reichen. Der 71-Jährige hat seinen Leibarzt um eine eingehende Untersuchung gebeten. Doktor Ronny Jackson stand danach auch eine Stunde der Presse Rede und Antwort.

Demnach ist Trump in überragender Verfassung. "Ich habe keinerlei Bedenken, was seine geistigen Fähigkeiten anbelangt", sagte der Arzt. Den entsprechenden Test kognitiver Fähigkeiten habe Trump mit 30 von 30 Punkten bestanden. Dabei handelte es sich laut Medienberichten um einen zehnminütigen Standard-Test, der eingesetzt wird, um Anzeichen von Alzheimer zu erkennen.

Und auch physisch ist der Präsident laut seines Arztes fast schon ein Wunderwuzzi. Für sein Alter seien etwa die Werte, die sein Herz betreffen, überagend. Trumps Ruhepuls wurde für die Untersuchung mit 68 angegeben, sein Blutdruck mit 122/74.

Dabei frönt Trump, der offenbar auch nur vier bis fünf Stunden Schlaf braucht, einem ungesunden Lebensstil. Er liebt nicht nur Fastfood, sondern auch Cola. Deshalb überraschen seine guten Werte. Die Erklärung von Doktor Jackson: "Es sind die Gene." Außerdem würde Trump, der täglich Aspirin, einen Cholesterinsenker und ein Haarwuchsmittel zu sich nimmt, nicht rauchen und trinken. Eine Schwachstelle habe Trump daber: seine Figur. 108,4 Kilogramm bringt er bei 1,90 Metern Körpergröße auf die Waage. Wegen des Übergewichts soll sich Trump nun besser ernähren und einem Fitnessprogramm unterziehen. "Er ist vom Teil mit der Diät deutlich mehr angetan als von dem mit dem Sport", verriet Jackson.

Die Diskussionen über Trumps physischen und psychischen Zustand wird weitergehen, aber ihm kaum das Amt kosten. Viel gefährlicher für ihn ist die Russland-Affäre. In dieser geht es darum, ob es illegale Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland gab. Am Mittwoch wurde deshalb Trumps früherer Chefstratege Stephen Bannon im Repräsentantenhaus befragt, machte aber keine relevante Aussage vor dem Ausschuss. Laut CNN will er aber mit Sonderermittler Robert Mueller kooperieren. Auskunftfreudig war der Rechtsaußen-Aktivist, der laut Trump mittlerweile "den Verstand verloren hat", bereits gegenüber dem Reporter Wolff. Er war einer der Hauptquellen für das Buch "Fire and Fury".