Kurz notiert

Präsidentenwahl in Tschechien. Der Präsidentschaftswahlkampf in Tschechien spitzt sich vor der Stichwahl zu. Am Donnerstag erschienen Einschaltungen in Zeitungen sowie Plakate, auf denen Jiri Drahos, der Herausforderer des amtierenden Staatschefs Milos Zeman, wegen seiner Haltung in der Flüchtlingskrise angegriffen wird. "Stopp für Immigranten" ist auf dem Plakat zu lesen.

Israel baut Untergrundmauer. Zum Schutz vor Angriffstunneln möglicher palästinensischer Terroristen baut Israel eine 65 Kilometer lange Untergrundmauer an der Grenze zum Gazastreifen. Die rund 570 Millionen Euro teure Anlage soll spätestens in zwei Jahren fertig sein, wie ein hochrangiger Angehöriger der israelischen Armee am Donnerstag mitteilte.





20 mögliche Amazon-Standorte. Bei der Suche nach einem zweiten Hauptquartier hat das Online-Handelsunternehmen Amazon die 20 aussichtsreichsten Kandidaten vorgestellt. Unter den Top-Bewerbern befinden sich New York City, Chicago, Los Angeles, aber auch das kanadische Toronto. Amazon investiert über fünf Milliarden Dollar in das neue Hauptquartier, es soll 50.000 Jobs bringen.

Brüssel erlaubt Mega-Deal. Die Europäische Kommission genehmigte den 47 Milliarden Dollar (38,52 Milliarden Euro) schweren Kauf des niederländischen Chipherstellers NXP durch den US-Rivalen Qualcomm. Die Erlaubnis sei an die Bedingung geknüpft, dass Qualcomm einer Reihe von Auflagen uneingeschränkt nachkomme, so die EU-Wettbewerbsbehörde.

US-Überwachung geht weiter. Der US-Kongress hat einen umstrittenen Abschnitt eines Überwachungsgesetzes für sechs Jahre verlängert. Er erlaubt es US-Geheimdiensten, außerhalb der USA Informationen über Nicht-Amerikaner zu sammeln. Nach dem Votum des Repräsentantenhauses stimmte auch der Senat zu. Nun muss Präsident Donald Trump das Gesetz unterzeichnen.