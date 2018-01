Das Krokodil will nicht mehr beißen

Harare/Wien. (klh) Ihren Doktortitel wird die vermeintliche Sozialwissenschafterin Grace Mugabe wohl verlieren. Dass die Universität Harare ihr diesen nicht aufgrund akademischer Qualifikation verliehen hatte, sondern weil sie die Ehefrau von Simbabwes Langzeitherrscher Robert Mugabe war, war ohnehin offensichtlich. Nun prüft die Anti-Korruptionsbehörde, ob ihr die Doktorwürde aberkannt wird.

Sonst muss die frühere First Lady mit Hang zu exzessiven Shoppingtouren aber keine schwierigen Zeiten fürchten. Obwohl Robert Mugabe im November vergangenen Jahres gestürzt worden war, darf er weiter in einer prächtigen Villa mit Personal leben. Und sollte der 93-Jährige sterben, erhält Gattin Grace mehr als die Hälfte der Bezüge.





Zwei Monate nach dem Sturz Mugabes ist in Simbabwe mittlerweile vom "höflichsten Putsch aller Zeiten" die Rede. Es war kein Volksaufstand, sondern eine Palastrevolte, die Mugabe zu Fall brachte. Dementsprechend präsentiert sich das südafrikanische Land nun auch.

An der Spitze steht Emmerson Mnangagwa, ein jahrzehntelanger Weggefährte Mugabes, der sich im vergangenen Jahr mit Robert und vor allem mit Grace Mugabe überworfen hatte. Die Militärs, die Mnangagwa beim Umsturz unterstützen, wurden mit hohen Posten belohnt und in sein Kabinett berufen. Ein paar Mitglieder der Regierungspartei Zanu-PF wurden zwar wegen Korruption angeklagt. An einer tiefgreifenden Aufarbeitung der Vergangenheit, an einer Diskussion über die tausenden bei einem Volksaufstand in den 1980er Jahren getöteten Oppositionellen und die langjährige Unterdrückung und Drangsalierung der Mugabe-Gegner herrscht aber kein Interesse.

Denn Mnangagwa war lange Jahre Mugabes Sicherheitsminister, sein Mann fürs Grobe und Exekutor. Sein Spitzname lautet auch "das Krokodil", weil er als verschlagener und geschickter Taktiker gilt - und weil ihm eine Vorliebe für die Modemarke Lacoste nachgesagt wird. Ausgerechnet Mnangagwa verspricht nun faire und freie Wahlen. Diese sollen in vier bis fünf Monaten stattfinden. Die internationale Gemeinschaft sei herzlich dazu eingeladen. "Ich möchte, dass die UNO kommt. Die EU sollte kommen. Wenn das Commonwealth kommen möchte, bin ich bereit, das zu prüfen", sagte Mnangagwa.

Und auch sonst hat er einiges versprochen: Investoren können sich demnach sicher sein, dass sie in Simbabwe künftig ein stabiles, berechenbares Umfeld vorfinden. Zudem will Mnangagwa auch die Frage der unter Mugabe enteigneten weißen Farmer lösen. So überlegt die Regierung nun, ein Sondertribunal einzurichten, das über mögliche Entschädigungen entscheiden soll.

Geld für Wandel

Die angekündigten Reformen sind wohl äußerem Druck geschuldet. Simbabwe, die einstige Kornkammer Afrikas, ist vollkommen verarmt und für westliche Staaten ein Paria. Nur wenn er nun einen Kurswechsel einleitet, kann Mnangagwa mit der Kooperation westlicher Geldgeber und auch mit mehr Entgegenkommen internationaler Finanzinstitutionen rechnen.

Allerdings bleibt fraglich, ob die Reformen mehr als nur Fassade sein werden. Der Lebenslauf von Mnangagwa sowie die finanziellen Interessen der Machtelite lassen durchaus Zweifel aufkommen, dass es den Herrschern mit dem Wandel ernst ist. Und sollte die Annäherung zum Westen nicht gelingen, hat Mnangagwa noch immer einen Trumpf in der Hinterhand: China. Die Volksrepublik ist ohnehin schon der größte Investor in Simbabwe.