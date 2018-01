Shutdown legte USA lahm

Düstere Wolken über dem Senat, in dem um einen Haushalt gerungen wurde. © ap/J.David Ake Düstere Wolken über dem Senat, in dem um einen Haushalt gerungen wurde. © ap/J.David Ake



Washington. Die Vereinigten Staaten standen am Montag großteils still. Grund dafür war der sogenannte Shutdown, der es der US-Regierung verbietet, bei Erreichen einer gewissen Schuldenobergrenze weitere Gelder aufzunehmen. Dieser war in der Nacht auf Samstag eingetreten, zeigte sich am Wochenende zunächst fast nur bei Touristenattraktionen und schlug dann am Montag auch in der öffentlichen Verwaltung voll durch. Denn wegen des Shutdown musste etwa die Hälfte aller Staatsbediensteten Zwangsurlaub nehmen, das waren etwa 850.000 Menschen.

Ämter und Behörden blieben deshalb geschlossen. Auch die Steuerbehörde Internal Revenue Service fuhr zu 90 Prozent herunter - Steuern müssen aber weiter pünktlich bezahlt werden, Rückzahlungen verzögern sich. Im Weißen Haus wurden 1056 Mitarbeiter nach Hause geschickt, während 659 als "essenziell" gelten.





Weiter ihre Arbeit verrichteten auch Bundesbedienstete, auf die nicht verzichtet werden kann. Das waren etwa Polizisten oder auch Angestellte der Lebensmittelbehörde. Aber selbst die Bundesbediensteten, die während eines Shutdown in Kernbereichen weiterarbeiten, werden in dieser Zeit nicht bezahlt.

Der Shutdown ist jedenfalls eine teure Angelegenheit: Er kostet die US-Wirtschaft pro Woche etwa 6,5 Milliarden Dollar. Der Senat wollte am Montag (nach Redaktionsschluss) daher einen weiteren Versuch unternehmen, den Stillstand aufzuheben und die Regierungsarbeit wieder zum Laufen zu bringen. Im Vorfeld hatt der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, einen Entwurf zur Anhebung der Schuldenobergrenze vorgelegt, der eine Übergangsfinanzierung bis zum 8. Februar sicherstellen würde. Die Republikaner sind in dieser Frage aber auf Unterstützung einiger Demokraten angewiesen, weil sie nur 51 Sitze haben, aber für die Verabschiedung des Übergangshaushalts 60 Stimmen benötigt werden.

Tiefe Gräben

Der Streit hat jedenfalls wieder einmal gezeigt, welch tiefe Gräben zwischen den Demokraten auf der einen Seite und den Republikanern mit Präsident Donald Trump auf der anderen Seite liegen. "Die Demokraten stellen den Dienst und die Sicherheit für Bürger ein, um Dienst und Sicherheit für Nicht-Bürger zu gewährleisten", schrieb Trump am Montag auf Twitter. Die Oppositionspartei habe den Shutdown provoziert, um ihre linksgerichtete Wählerbasis zu befriedigen.

Die Demokraten wiederum verknüpften ihre Kritik an Trumps Einwanderungspolitik mit dem Shutdown. Sie wollten eine Verlängerung des sogenannten Daca-Programms erreichen, das illegale Einwanderer, die als Kinder von ihren Eltern in die USA gebracht wurden, vor Abschiebung schützt. Trump hatte das Programm im Herbst beendet und den Kongress aufgefordert, eine Neuregelung zu finden. Die Frist dafür läuft am 5. März ab. Bis dahin muss eine Lösung gefunden werden, sonst droht hunderttausenden Einwanderern langfristig die Abschiebung.

Einer Umfrage zufolge laufen die Republikaner im Kongress etwas mehr Gefahr, durch den Shutdown Wählerstimmen zu verlieren, als die Demokraten, der Unterschied ist aber nicht groß. Der Umfrage des Online-Portals "Politico" zufolge sehen 41 Prozent der Wähler die Republikaner als Hauptschuldige, 36 Prozent die Demokraten.