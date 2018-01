Kein Vorwärtskommen

Ankara/Nikosia. Es werde ein kurzer Feldzug werden, verhieß der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan seinem Volk, als er am vergangenen Sonntag über die massive Intervention der "ruhmreichen türkischen Armee" im nordsyrischen Kurdenkanton Afrin sprach, die einen Tag zuvor begonnen hatte. Am Mittwoch sagte Erdogan in Ankara, die "Operation Olivenzweig" gegen die Kurdenmiliz YPG werde bis zur Vernichtung aller "Terroristen" fortgesetzt. Die türkischen Streitkräfte und die mit ihnen verbündete Freie Syrische Armee (FSA) brächten Afrin "Schritt für Schritt" unter ihre Kontrolle. Die YPG ist der syrische Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, die auch in der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft ist.

Die Realität stellt sich weniger klar dar. Laut Karten, die das türkische Militär selbst im Internet publiziert, sind die Interventionstruppen bisher nur wenige Kilometer vorangekommen. Tatsächlich treffen sie überall auf erbitterten Widerstand. Während die türkische Regierung am Mittwoch behauptete, dass mindestens 268 YPG-Kämpfern "neutralisiert" - also getötet - worden seien, während man selbst nur acht oder neun Männer verloren habe, dementierte die YPG-Führung diese Zahlen und sprach ihrerseits von "Dutzenden getöteten Angreifern". Auch sei der hochrangige FSA-Kommandeur Ahmad Fajad Al-Khalaf getötet worden.

Erst 16 von 300 Dörfern wurden eingenommen

Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit, heißt es. Das gilt umso mehr für einen Konflikt wie in Afrin, in dem es keine unabhängigen Beobachter gibt. "Man kann nicht sagen, wer momentan korrekte Informationen liefert, aber die Angaben der Türken waren früher oft stark übertrieben", sagt Wladimir von Wilgenburg, niederländischer Journalist und Experte für die Kurdenregion im nordirakischen Erbil. Alles weise jedoch darauf hin, dass die türkische Offensive kaum Fortschritte erziele. Er habe mit Zivilisten und YPG-Kämpfern in Afrin telefoniert, die ihm bestätigten, dass die YPG den Türken einige eroberte Dörfer wieder abgenommen habe. "Deshalb werden seit Dienstag vermehrt Luftangriffe geflogen", sagt van Wilgenburg.

Die schweren Kämpfe haben auf beiden Seiten bereits viele Tote und Verletzte gefordert. Laut Angaben kurdischer Organisationen wurden bis Mittwoch mindestens 29 Zivilisten getötet, darunter mehrere Kinder. Das Krankenhaus der Stadt Afrin rief zu Blutspenden auf. Bereits am Dienstag gaben die Vereinten Nationen bekannt, dass mindestens 5000 Menschen auf der Flucht seien.