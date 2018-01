Syrien-Gespräche in der UNO-City

Wien/Sotschi/Damaskus. (ag.) Im Syrien-Krieg überlagern Gefechte einmal mehr die Versuche, Frieden zu schaffen. Die türkische Armee bekämpft die kurdische YPG, es soll bereits zahlreiche tote Zivilisten geben. An den Verhandlungstischen wird unterdessen viel geredet, messbare Erfolge sind allerdings rar.

Heute, Donnerstag, kommen Vertreter der syrischen Regierung und Oppositionelle in Wien zusammen, um unter Vermittlung der UNO zu verhandeln. Die Gespräche finden in der UNO-City statt, Österreich ist auf die Rolle des Gastgebers beschränkt. Ende des Monats soll im russischen Schwarzmeerbadeort Sotschi ein "Kongress der Völker Syriens" stattfinden. Bei dem von Russlands Präsident Wladimir Putin initiierten Treffen wird es um die Nachkriegsordnung in Syrien gehen - auch wenn die Kämpfe dort noch andauern. Bei der letzten Syrien-Gesprächsrunde unter UNO-Vermittlung Anfang Dezember in Genf verschleppten die syrischen Regierungsvertreter die Verhandlungen.





"Mental abwesend"

Das war so deutlich, dass selbst der stets diplomatisch korrekte UNO-Sonderbeauftragte Staffan de Mistura sie öffentlich für das Scheitern verantwortlich machte. "Das Regime ist gut darin, physisch anwesend, aber mental abwesend zu sein", so ein Diplomat, der den Gesprächsprozess aus der Nähe verfolgt.

Bei den UN-Gesprächen, die rein aus logistischen Gründen in Wien stattfinden, will sich de Mistura zumindest dem Fernziel der Verhandlungen annähern, das da lautet: eine neue Verfassung und freie Wahlen unter Aufsicht der UNO.