Angst vor Chinas Vergeltung

Eine große Show hatte Xi Jinping seinem US-Amtskollegen Donald Trump beim Besuch in Peking geliefert.

Washington/Peking. Als Donald Trump Mitte November zu Besuch kam, hatte die chinesische Führung alles aufgeboten, womit man den US-Präsidenten beeindrucken kann. Über dem Platz des himmlischen Friedens donnerten Salutschüsse, die Lederstiefel der Ehrengarde knallten mit eindrucksvoller Präzision gegeneinander. Und auch sonst verlief der Staatsbesuch ganz nach dem Geschmack des Gastes aus Amerika. Mit sichtlichem Stolz konnte Trump am Ende seines Aufenthalts die Unterzeichnung von Wirtschaftsabkommen in der Höhe von 250 Milliarden US-Dollar verkünden.

Der drohende Handelskonflikt, den Trump mit seiner harschen Kritik an den chinesischen Exportüberschüssen selbst immer wieder befeuert hatte, schien damit vorerst zu beiderseitigem Vorteil beigelegt zu sein. Noch während seines Besuchs in Peking revanchierte sich der US-Präsident für die große Show und die "Arbeitsplätze schaffenden Abkommen" mit der Ausgabe einer neuen Marschrichtung: Nicht mehr China sollte daran schuld sein, dass viel mehr Waren in die USA geliefert werden als umgekehrt, sondern frühere US-Regierungen.





Dass die konzilianten Töne, die der Abschottungsbefürworter Trump in China angeschlagen hat, bestenfalls eine Momentaufnahme waren, hat sich allerdings erst vor kurzem wieder deutlich gezeigt. Denn mit den in der vergangenen Woche von der US-Regierung verhängten Strafzöllen auf Waschmaschinen und Solarpaneelen von bis zu 50 Prozent wird vor allem China getroffen, das bei beiden Produkten zu den weltweit größten Herstellern zählt und von Trump auch verbal wieder zur Zielscheibe gemacht wird. Der Schritt zeige, dass sich die USA nicht mehr ausnutzen ließen, sagte Trump bei der Unterzeichnung des Erlasses über die Strafzölle. "Die Menschen werden wieder Jobs bekommen, und wir werden wieder unsere eigenen Produkte herstellen. Das ist lange her."

Die Zölle für Waschmaschine und Solarpaneele dürften allerdings erst der Auftakt für weitere handelspolitische Scharmützel gewesen sein. Denn die Bemühungen der US-Regierung, die Importflut einzudämmen, laufen schon die längste Zeit auf Hochtouren. Um gegen mögliche Dumping-Preise vorgehen zu können, hat das Wirtschaftsministerium seit Trumps Amtseinführung nicht weniger als 84 Untersuchungen gestartet, in deren Fokus neben Kanada und Mexiko vor allem China steht.

Dorthin, wo es wehtut

Entsprechend gespannt wurde daher auch Trumps erste Rede zur Lage der Nation in der Nacht auf Mittwoch erwartet, bei der der US-Präsident auch die Handelsbeziehungen zu China zum Thema machen wollte. Schließlich galt es im Vorfeld nicht als ausgeschlossen, dass der Präsident sein "America First"-Credo bei dieser Gelegenheit auch gleich mit der Ankündigung weiterer Strafmaßnahmen gegen die Volksrepublik unterstreichen könnte.