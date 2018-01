Der Polarisierer will nun einen

Washington. (klh) Pathos und Patriotismus - unter diesen beiden Schlagwörtern lässt sich die erste Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump zusammenfassen. Eine große Show wurde für den Bau-Tycoon und früheren Star des Reality-TV inszeniert - und es war von Anfang an zu merken, dass der Selbstvermarkter die Selbstinszenierung beherrscht.

Trump lobte seine Errungenschaften, beschwor ob der von ihm durchgebrachten Steuerreform und des wirtchaftlichen Aufschwungs, auf dem er reitet, eine Aufbruchsstimmung. "Wir haben unglaubliche Fortschritte gemacht und außerordentliche Erfolge erzielt", verkündete er.





Immer wieder legte er Kunstpausen ein, breitete die Arme aus und nahm so den Applaus, die Jubelchöre und Standing Ovations entgegen. Beklatscht wurde er dabei auch von seiner Ehefrau Melania Trump, die nach wochenlanger Zurückgezogenheit zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit auftrat. Am Ende der Rede ging es dann zu wie in einem Sportstadion, dutzende Zuhörer feierten die eigene Nation, indem sie laut und fortgesetzt "USA, USA, USA. . ." riefen.

Allerdings war nicht allen Versammelten nach derartiger Hurra-Stimmung zumute. Nur die Republikaner und einige geladene Gäste jubelten dem polarisierenden US-Staatschef zu. Die Demokraten - die im Sinne der "MeToo"-Debatte als Zeichen gegen sexuelle Übergriffe schwarz gekleidet waren - folgten der Rede mit versteinerten Minen. Dabei wandte sich Trump auch an seine politischen Gegner: Er rief alle Anwesenden dazu auf, "Differenzen beiseite zu legen, eine gemeinsame Grundlage zu suchen und die Einheit zu erreichen, die wir benötigen, um Ergebnisse für die Menschen zu liefern, die uns gewählt haben". Alle US-Bürger seien "ein Team, ein Volk, eine amerikanische Familie".

Trump braucht die Demokraten nämlich in den kommenden Tagen. Am 8. Februar läuft die nächste Frist im Haushaltsstreit aus. Ohne die Unterstützung zumindest einiger Demokraten im Kongress droht wie schon im Jänner ein erneuter Stillstand von Regierung und Bundesbehörden, weil die Schuldenobergrenze erreicht ist.

Die Demokraten verknüpfen aber die Haushaltsfrage mit der Einwanderungspolitik, in der sie von Trump ein Abrücken von seiner harten Linie fordern. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, hatten die Demokraten auch gleich mehrere von der Abschiebung bedrohte "Dreamer" zur Rede eingeladen.

Als Dreamer werden Einwanderer bezeichnet, die als Kinder mit ihren Eltern illegal in die USA kamen. Ein von Barack Obama erlassenes Schutzprogramm namens Daca schützt die Registrierten unter ihnen vor der Abschiebung. Doch Trump hat dieses Schutzprogramm aufgehoben - und die Demokraten fordern nun, dass er das rückgängig macht.

Eine Ansprache im

Angesicht von Wahlen

Trumps Spielraum, um hier einen Deal zu erreichen, ist jedoch eingeschränkt. Denn mit zu großen Zugeständnissen würde er die Anhänger der eigenen Partei vor den Kopf stoßen - und hierbei vor allem den rechten Rand. Das sind genau die Leute, die hinter dem umstrittenen Staatschef stehen.

Trump suchte nun bei seiner Ansprache einen Ausweg aus diesem Dilemma. Und zwar, indem er einen Schritt auf die Demokraten zuging, aber doch keinen allzu großen.

Er zeigte sich bereit, den Status von 1,8 Millionen der jungen Einwanderer zu legalisieren. Gleichzeitig verlangt er aber Geld für den Bau der von ihm versprochenen Mauer an der Grenze zu Mexiko. Zudem will er den Familiennachzug drastisch beschränken. Schließlich müsse er als Präsident die Amerikaner vor den Gefahren der Einwanderung schützen, damit die Menschen ein sicheres Leben führen können. "Weil Amerikaner auch Träumer sind."

Dass der 71-Jährige, der auch das umstrittene Gefangenlager Guantanamo offen halten will, mit derartigen Ansagen und Vorschlägen die Demokraten für sich gewinnen kann, ist äußerst zweifelhaft. Diese zeigten sich nämlich sehr enttäuscht. Nach einem von "Spalterei, engstirnigen Beleidigungen und schändlicher Rassenhetze" geprägten ersten Amtsjahr klängen Trumps Rufe nach Einheit hohl, sagte der dienstälteste Senator Patrick Leahy. "Worte können und werden den Schaden, den er schon angerichtet hat, nicht reparieren."

Im November stehen Kongresswahlen an, bei denen es um ein Drittel der hundert Senatoren-Sitze und das gesamte Abgeordnetenhaus geht. Bis dahin werden sich Republikaner und Demokraten nichts schenken. Auch das wird das Regieren für Donald Trump nicht leichter machen.