Ein Referendum als Blankoscheck

Quito/Wien. Als der Vize Lenín Moreno seinen Präsidenten Rafael Correa an der Staatsspitze vertreten musste, tat er das nach eigenem Bekunden nicht gerne. "Mir gefällt Macht nicht. Ich bin gerne ein Untergebener", sagte er 2013.

Moreno führte damals die Agenden an der ecuadorianischen Staatsspitze, weil sein Chef, Correa, mit seiner Wiederwahl beschäftigt war. Mit Erfolg. Correa wurde bereits im ersten Wahlgang mit einer breiten Mehrheit von mehr als 57 Prozent wiedergewählt. Später, 2017, durfte Correa nicht mehr kandidieren. Eine dritte konsekutive Amtszeit war gemäß der ecuadorianischen Verfassung noch verboten. Dafür wurde unter Correa 2015 die Verfassung dahin gehend geändert, dass ab 2021 ein Präsident unbegrenzt oft amtieren darf.



Nachdem Moreno in der zweiten Amtsperiode Correas Pause von Regierungsämtern gemacht hatte, trat er plötzlich 2017 als Präsidentschaftskandidat der linken Regierungspartei Alianza Pais an - und kam an die Macht. Allerdings nur knapp. In der Stichwahl erlangte er nur 51 Prozent gegen den konservativen Geschäftsmann Guillermo Lasso.





Doch der Entschluss, sich doch zum mächtigsten Mann im Andenstaat wählen zu lassen, blieb bei weitem nicht die einzige Überraschung, mit der Moreno aufwartete. Kurz nach seiner Wahl distanzierte er sich von seinem Vorgänger und Mentor Correa.

Moreno sei entsetzt darüber, wie viel Korruption in der Regierung Correas geherrscht habe, sowie über die herrschende Verschuldungsquote. Im Oktober schlug er ein Referendum zum Umbau Ecuadors vor. Und kommenden Sonntag stimmt Ecuador über sieben Fragen ab, von denen ein paar reale Auswirkungen auf die Verfassung haben und die restlichen laut Kritikern "zum Versüßen" des Referendums gedacht sind. Also Fragen, auf die kaum jemand mit Nein stimmen würde; zwei davon haben nicht einmal Verfassungsrang und könnten jederzeit mit Dekreten beschlossen werden.



Die erste Frage ist der Bekämpfung der Korruption geschuldet: Ecuadors Bürger sollen entscheiden, ob ein Politiker, der der Korruption für schuldig befunden wurde, für immer von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen sein soll. Bei dieser Frage sind sich Experten nicht einig, ob dieses Gesetz auch rückwirkend angewendet werden könnte. Das beträfe diesfalls wahrscheinlich viele frühere Mitstreiter in der Regierung Correas. Im Dezember hat etwa die ecuadorianische NGO "Anti-Korruptions-Kommission" festgestellt, dass dem ecuadorianischen Staat in den vergangenen zehn Jahren ein Schaden von rund 35 Milliarden Dollar entstanden ist - in Form von Schmiergeldzahlungen, erhöhten Preisen bei Vergaben und Steuerhinterziehung. Das entspricht rund 30 Prozent der Wirtschaftsleistung Ecuadors 2016.