Russland-Ermittler Robert Mueller prüft, ob Trump Junior auf Geheiß des US-Präsidenten gelogen hat.

Washington. (red/ag.) US-Sonderermittler Robert Mueller konzentriert seine Untersuchungen zur Russland-Affäre immer stärker auf ein Treffen zwischen Donald Trump junior und einer russischen Anwältin im Trump Tower. Dabei geht es laut "New York Times" vor allem um die Hintergründe einer Stellungnahme des Präsidentensohns. Die Sache ist einer von zwölf Punkten, die Mueller in einem direkten Gespräch mit dem US-Präsidenten besprechen will.

Mueller prüft seit Mai letzten Jahres, ob es im US-Wahlkampf

illegale Absprachen zwischen Trumps Team und der russischen Regierung gab und ob Trump später als Präsident versuchte, die Ermittlungen der Bundespolizei FBI zu den Russland-Kontakten zu behindern. Die Ermittlungen sind für Trump höchst unangenehm, zu einem Absetzungsverfahren ist es aber noch ein weiter Weg.





Interessant ist, dass es Widersprüche in der Verteidigungslinie von Trumps ältestem Sohn, Donald Trump junior gibt. Der hatte im Juli 2017 in einer ersten Stellungnahme mitgeteilt, bei dem Treffen mit der Anwältin Natalia Weselnizkaja 2016 im New Yorker Trump Tower im Juni 2016 sei es lediglich um russische Adoptionsrichtlinien gegangen. Das Statement soll mit Hilfe seines Vaters verfasst worden sein. Später veröffentlichte der Trump-Sohn eine Reihe von E-Mails, in denen er sein Interesse an einem Treffen mit Weselnizkaja damit begründete, schädliche Informationen über die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton erlangen zu wollen. "Wenn es das ist, was Sie sagen, liebe ich es", schrieb er in einer der E-Mails.

Laut der "New York Times" hat Muellers Team schon mehrere Mitarbeiter des Weißen Hauses in die Mangel genommen, um zu erfahren, wie die Stellungnahme des Präsidentensohns zustande gekommen ist und ob Trump den Vorgang "direkt beaufsichtigte".

Der US-Präsident selbst weist den Vorwurf heimlicher Absprachen mit Moskau und einer Behinderung der Justiz dezidiert zurück: "Es gab keine Zusammenarbeit, kein Verbrechen". Trumps Anwälte verhandeln derzeit mit Sonderermittler Mueller darüber, in welcher Art und Weise die geplante Vernehmung des Präsidenten stattfinden soll. Möglich ist, dass Trump sich direkt mit dem Sonderermittler trifft oder dessen Fragen lediglich schriftlich beantwortet - oder dass es eine Kombination beider Varianten gibt.

Streit um Geheimbericht

Unterdessen ist in Washington ein heftiger Streit über einen Geheimbericht zur Russland-Affäre ausgebrochen, der angeblich vor seiner Weiterleitung an das Weiße Haus heimlich verändert worden sein soll.

In dem Bericht geht es um angebliche Verfehlungen der US-Bundespolizei FBI und des Justizministeriums in der Russland-Affäre. Der demokratische Obmann im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses, Adam Schiff, warf dem republikanischen Ausschussvorsitzenden Devin Nunes vor, ohne das Wissen und die Zustimmung der Ausschussmitglieder "erhebliche" Manipulationen an dem Papier vorgenommen zu haben. Schiff forderte am Mittwochabend in einem offenen Brief an Nunes, den umstrittenen Bericht zurückzuziehen und in der kommenden Woche eine neue Abstimmung über das Papier im Geheimdienstausschuss anzusetzen.

In dem vierseitigen Geheimbericht von Nunes geht es laut Medienberichten unter anderem darum, wie das FBI die Genehmigung erhielt, die Internetkommunikation des Wahlkampfberaters Carter Page zu überwachen. Page hatte enge Kontakte nach Russland. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, sagte, es gebe "legitime Fragen", ob mit der Überwachung die Bürgerrechte verletzt worden seien.

Die Demokraten kritisieren den Geheimbericht als verzerrt und politisch motiviert. Sie vermuten, dass damit die Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller zu einem höchst sensiblen Zeitpunkt diskreditiert werden sollen. Demnach soll das Memo außerdem Vize-Justizminister Rod Rosenstein in Verruf bringen, der den früheren FBI-Direktor Mueller als Sonderermittler eingesetzt hatte.

Unterdessen wurde bekannt, dass Trump zum dritten Mal in Folge für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden ist. Der Direktor des Osloer Friedensforschungsinstituts bestätigte das. Die Begründung: Trumps Grundsatz "Frieden durch Stärke".