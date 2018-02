Gegen Kopftuchzwang

Teheran/Wien. (af) Viele junge Iranerinnen wollen sich dem Kopftuchzwang in ihrem Land nicht mehr beugen. Mehrere Frauen sind zuletzt ohne Kopftuch auf die Straße gegangen und haben lautstark gegen Repressionen in der Islamischen Republik demonstriert. Die Sittenwächter und die Polizei haben bereits mehr als 30 Personen festgenommen und kündigten an, auch zukünftige Verstöße zu bestrafen.

Zum Symbol für den Protest wurde die Aufnahme einer jungen Frau, die ihr Kopftuch wie eine Fahne an einem Stab durch die Luft schwang. Hunderte Frauen ahmten die Geste nach und verbreiteten Fotos und Videos davon in den sozialen Netzwerken.





Seit der Islamischen Revolution 1979 besteht für die iranischen Frauen eine ultrakonservative Kleidervorschrift: Mädchen müssen ab dem neunten Lebensjahr in der Öffentlichkeit ein Kopftuch sowie einen langen, weiten Mantel tragen, um Haare und Körperkonturen zu verbergen.

Die aktuelle Anti-Kopftuch-Aktion wird von Beobachtern als eine zweite Welle nach den politischen und wirtschaftlichen Protesten im Land eingestuft. Die zehntägigen Proteste, die am 28. Dezember begonnen hatten, richteten sich zunächst gegen Inflation und Korruption. Dann aber wurden sie zunehmend systemkritisch bis hin zu Forderungen nach einem Regimewechsel.