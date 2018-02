Helfer werfen syrischer Regierung Giftgas-Einsatz vor

Damaskus. Das Regime unter Präsident Bashar al-Assad steht im Verdacht, weiterhin Giftgas einzusetzen. Die Rettungsorganisation Weißhelme berichtete am Montag, in der von Rebellen kontrollierten Stadt Sarakeb im Nordwesten Syriens seien mindestens zwölf Menschen verletzt worden, als sie Chlorgas eingeatmet hätten. Ein Hubschrauber habe eine Bombe mit dem Gas abgeworfen, so die Helfer.

Eine unabhängige Bestätigung für die Angaben gab es zunächst nicht. In New York wollte sich am Montag der UN-Sicherheitsrat mit dem Einsatz von Chemiewaffen befassen. Die deutsche Regierung hat sich jedenfalls besorgt gezeigt: "Das muss aufhören, und jeder Verdachtsfall muss restlos aufgeklärt werden", so das Außenamt in Berlin.





Syrien war nach einem Giftgasangriff 2013 unter starkem internationalem Druck der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) beigetreten und hatte der Vernichtung seiner Chemiewaffen zugestimmt. Bis jetzt ist aber unklar, ob Syrien tatsächlich alle Bestände zerstören ließ. Chlorgas fällt nicht unter das Verbot, da es auch für zivile Zwecke eingesetzt werden kann.

Verstärkte Luftangriffe

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete zudem Luftangriffe auf weitere von Rebellen kontrollierte Gebiete im Nordwesten Syriens. In der Stadt Idlib seien mindestens drei Zivilisten ums Leben gekommen, in dem Ort Kafr Nubl sechs. Zuletzt kam ein Untersuchungsteam der UNO zu dem Schluss, dass die syrische Luftwaffe für den verheerenden Saringasangriff auf die Stadt Khan Sheikhoun am 4. April 2017 mit mehr als 80 Toten verantwortlich war.

Russland hat nach dem Abschuss eines seiner Kampfflugzeuge verstärkt Ziele im Norden des Landes angegriffen und die eigenen Piloten angewiesen, in größerer Höhe zu fliegen.