Kriegsgefahr und Wiedervereinigung

OLY-2018-PYEONGCHANG-SKOREA-NKOREA-DIPLOMACY © APAweb / AFP, YONHAP OLY-2018-PYEONGCHANG-SKOREA-NKOREA-DIPLOMACY © APAweb / AFP, YONHAP



Seoul/Pjöngjang/Pyeongchang. "Ich kann mir nicht denken, dass es in näherer Zukunft zu einem Krieg kommt. Ich will aber gar nicht darüber nachdenken, das wäre ja ein Albtraum", Shin Gill-sook lächelt und schenkt Grünen Tee nach. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihren drei Kindern lebt die 49-Jährige in einer typischen Hochhaussiedlung in Südkoreas Hauptstadt Seoul - keine 60 Kilometer von der Grenze zum feindlichen Nordkorea.

Wie viele Südkoreaner gibt sie sich im Gespräch gelassen zu einer möglichen Gefahr durch Diktator Kim Jong-un, seinem Atomprogramm und seinen Drohungen gegen die Schutzmacht USA. Auch aktuelle Eskalationen und Deeskalationen im Nordkorea-Konflikt, die selbst im fernen Europa die Nachrichten oft anführen, verfolgt Frau Shin nicht unbedingt im Fernsehen oder Internet.

Ihr Mann Kang Yang-goo (49), der einer Station des weitläufigen U-Bahn-Netzes im 25-Millionen-Großraum von Seoul vorsteht, sagt, er spricht im Bekanntenkreis schon mal über den Konflikt aber nicht wirklich viel. Sein Kollege und Freund Jang Seong-jin (48) pflichtet bei: "Ich mache mir keine Sorgen wegen Nordkorea, so einfach kommt es nicht zu einem Krieg."

Gelassenheit aufgrund formellen Kriegszustandes

Beobachter führen diese Gelassenheit darauf zurück, dass die Südkoreaner schon seit 1953, im formellen Kriegszustand leben. Damals wurde im Korea-Krieg zwar ein Waffenstillstand geschlossen, ein Friedensvertrag wurde aber nie unterzeichnet. Ein neuer Krieg ist seither nicht ausgebrochen, es kam aber zu Zwischenfällen: Nordkorea grub beispielsweise Tunnel nach Südkorea zwecks "unterirdischer Invasion", es entführte ein südkoreanisches Flugzeug, jagte ein anderes in Luft, es versenkte ein südkoreanisches Kriegsschiff und tötete dabei 46 Besatzungsmitglieder, mehrmals kam es zu militärischen Geplänkeln an der Grenzlinie mit Toten.

Dass Nordkorea über Kernwaffen verfügt, habe an dem aus Gewohnheit eher stressfreien Umgang der Südkoreaner mit der Situation nicht groß etwas geändert. Die Annahme: Wie umgekehrt die südkoreanische Regierung auch, erhebt das nordkoreanische Regime Machtanspruch auf den Süden und sieht die dort Bevölkerung als "seine Bürger, eine Atombombe würde nicht nur Südkorea verseuchen, sondern die gesamte Koreanische Halbinsel schädigen, sie würde außerdem den Sturz Kims per Reaktion des Auslands nach sich ziehen. Daher wird er Südkorea auch nicht damit angreifen.

Mögliche Invasion präsent

Trotz allem ist eine mögliche Invasion oder Kriegsausbruch im Alltagsleben zumindest unterschwellig präsent. Im Block, wo Frau Shin und Herr Kang wohnen, hat jedes Apartment einen Lautsprecher. Dieser Tage informiert eine Stimme des Hausmanagements die Familie, während sie beim Frühstück sitzt, wegen der tiefen Wintertemperaturen acht zu geben. Im Kriegsfall würde sie durch diese Anlage gewarnt, sich in einen Schutzraum zu begeben. Das wäre der Keller oder die Tiefgarage des Hauses. Viele Gebäude in Südkorea haben sogar mehrere Untergeschoße. Sie dienen auch für den Ernstfall. Die südkoreanischen Behörden informieren die Allgemeinheit großflächige auch via Handy über Gefahren.

Herrn Kangs Arbeitsplatz, die U-Bahn, ist ebenfalls für den Notfall eingerichtet, sollte Nordkorea den Süden unter Beschuss nehmen. Sie ist äußerst weitläufig angelegt mit vielen Geschäften und liegt tief. Auf den Schienen könnte man selbst schweres militärisches befördern Gerät befördern, heißt es von Insidern. Überall in den Stationen stehen Kästen mit Gasmasken.

Alarmübungen finden mittlerweile nur noch alle drei bis vier Monate statt, früher wurden sie weitaus häufiger abgehalten. Das Militär probt dann Gebäudeevakuierungen, die Menschen sind angehalten, sich in Schutzräume zu begeben. Als U-Bahnhof-Vorstehen wissen Herr Kang und Herr Jang wissen, was sie dann laut Plan zu tun haben, räumen sie ein. Groß Gedanken über eine echte Katastrophe machen sie sich nicht.

Ein nie gelöster Konflikt belastet Generationen

Der nie gelöste Konflikt wird sich in ein paar Jahren auch im Leben des Sohnes von Frau Shin und Herrn Kang bemerkbar machen. Wie jeder männliche Südkoreaner wird der heute 10-Jährige nach der Schule oder dem Studium den Militärdienst absolvieren müssen. Nach mehrmaliger Herabsetzung beträgt er derzeit 22 Monate. Für die Söhne ist das eine Zäsur im Leben. Zum ersten Mal sind die meisten auf längere Zeit von ihren Eltern getrennt. "Ich habe meine Familie kaum gesehen, wir hatten nur wenige Tage Urlaub. Es war schon ein großer Einschnitt für mich", schildert der 25-jährige Englischstudent Jeong Min-young.

Vor allem der umfassende Schutz der Grenze zum Norden braucht es viel Personal. In der Armee der früheren Militärdiktatur Südkorea herrscht Strenge. Der Sold der Präsenzdiener fällt äußerst gering aus; zum Mittagessen hat man zehn Minuten Zeit. Dass Rekruten von Vorgesetzten verprügelt werden, ist laut Beobachtern verbreitet. In einigen Fällen hatte das in der Vergangenheit ihren Tod zur Folge. In Südkorea - Land mit der höchsten Selbstmordrate weltweit - kommt es auch vor, dass sich junge Soldaten selbst das Leben nehmen. Laut Amnesty International waren 2016/17 rund 400 Südkoreaner, die den Dienst an der Waffe aus Gewissensgründen verweigerten, inhaftiert. Wie viele Altersgenossen ist Min-young froh, die Wehrpflicht erfüllt zu haben, gilt sie doch vielen als unnötige Unterbrechung der Ausbildung und verlorene Zeit. "Ich habe es halt durchgedrückt."

Ein möglicher "zweiter Korea-Krieg" ist nicht der einzige Gedanke rund um den Konflikt mit Nordkorea, der den Südkoreanern im Kopf herumspukt. Noch einer ist die Wiedervereinigung des Vaterlandes. Alle Regierungen haben Generationen eingebläut, wie schmerzhaft die Trennung doch ist. Alle müssten zusammenarbeiten, um die Wiedervereinigung mit dem Norden. "Als ich jung war, habe ich gelernt, dass die Hoffnung unseres Volkes die Wiedervereinigung ist", sagt Herr Kang. "Ich will Korea wieder vereint sehen, wir gehören zusammen."

Doch die Wiedervereinigung bleibt ebenso wie ein neuer Krieg ein abstraktes Konzept und etwas, das in unerreichbarer Ferne liegt. Auch wenn es ein eigens südkoreanisches Ministerium für die Wiedervereinigung gibt, das auf dieses Ziel hinarbeitet und Pläne erstellt. Für die meisten Südkoreaner ist es wohl unvorstellbar, gemeinsam mit den Nordkoreanern in einem Staat zu leben, haben beide doch jahrzehntelang in ganz unterschiedlichen Systemen verbracht. Offen ist auch die Frage, ob das reiche Nordkorea eine Wiedervereinigung mit dem Norden wirtschaftlich verkraften würde.





So spaltet die Frage der Wiedervereinigung die Südkoreaner mehr und mehr. Vor allem junge Menschen, die den Krieg nur vom Hörensagen kennen und keine Verbindung zum abgeschotteten Nordkorea haben, interessiert die Frage nach der persönlichen Zukunft und nach einem guten Job mehr als ein "Traum der Nation". So ist Herrn Kangs 16-jährige Tochter Kang Shin-young überzeugt, dass "wir eins sind". Zugleicht räumt sie ein, so gut wie nichts über Nordkorea in der Schule gelernt zu haben. "Es ist kompliziert", sagte ihre Mutter Shin Gill-sook.