Südkoreas Präsident trifft Vertreter Nordkoreas

Seoul/Pjöngjang. Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in wird am Rande der Olympischen Spiele führende Vertreter des verfeindeten Nordkorea treffen. Moon werde das protokollarische Staatsoberhaupt Kim Yong-nam sowie die Schwester von Machthaber Kim Jong-un am Samstag treffen, teilte die südkoreanische Präsidentschaft am Donnerstag in Seoul mit.

Die beiden Vertreter Nordkoreas werden nach Angaben aus Pjöngjang anlässlich der am Freitag beginnenden Olympischen Winterspiele in Pyeongchang nach Südkorea reisen. Nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamts wird Moon die Vertreter des Nachbarlandes am Samstag zum Mittagessen treffen.

Ranghöchster nordkoreanischer Politiker in Südkorea

Kim Yong-nam, Vorsitzender der Obersten Volksversammlung, ist der ranghöchste nordkoreanische Politiker, der jemals nach Südkorea reist. Dass auch Kim Jong-uns jüngere Schwester Kim Yo-jong der Delegation angehört, hatte Pjöngjang am Mittwoch angekündigt. Sie ist ein führendes Mitglied der nordkoreanischen Arbeiterpartei.



Die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang beginnen am Freitag. Die Athleten beider Staaten werden bei der Eröffnungszeremonie gemeinsam hinter der sogenannten Fahne der Vereinigung ins Stadion einmarschieren - eine hellblaue Silhouette der gesamten koreanischen Halbinsel auf weißem Grund.

Nordkorea hatte erst vor wenigen Wochen seine Teilnahme an den Winterspielen in Pyeongchang nach einer Vereinbarung mit Südkorea verkündet. Die Teilnahme gilt als wichtiges Zeichen der Entspannung im Verhältnis zwischen den beiden verfeindeten Staaten. In den vergangenen Monaten hatten die Spannungen auf der seit Jahrzehnten geteilten Halbinsel zugenommen.

Kein Treffen mit US-Vertretern

Vertretern der USA, dem Verbündeten Südkoreas und großem Feindbild des Regimes in Pjöngjang, hat Nordkorea eine Absage erteilt. "Wir stellen das hiermit klar. Wir haben nicht die geringste Absicht, bei unserem Besuch im Süden US-Vertreter zu treffen", zitierte die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag Cho Yong-sam, einen ranghohen Vertreter des nordkoreanischen Außenministeriums.

Säbelrasseln überschattet sportlichen Auftritt

Das nordkoreanische Staatsfernsehen hat mit Verspätung Bilder der am Donnerstag abgehaltenen Militärparade in Pjöngjang gezeigt. Die Ausschnitte zeigten, wie Machthaber Kim Jong-un die Parade auf dem nach seinem Großvater, dem Staatsgründer Kim Il-sung genannten Platz in der Hauptstadt von einem Balkon aus abnahm.

Zu sehen waren auch Tausende von Soldaten, die an Kim und zahlreichen Militär- und Parteivertretern im Stechschritt vorbeimarschierten. Beobachter gingen anhand der Bilder aus Nordkorea davon aus, dass die Heerschau im Vergleich zu einer großen Parade im vergangenen Jahr erheblich kürzer und weniger umfangreich ausfiel. Auch hatte Nordkorea diesmal auf eine Live-Übertragung verzichtet.

Kleingehaltene Parade

Details der gezeigten Waffen waren zunächst unklar. Das Atom- und Raketenprogramm des Landes wird in der Region und von den USA als große Bedrohung angesehen. Südkoreanische Medien spekulierten, Kim könnte angesichts seines plötzlichen Annäherungskurses an das verfeindete Südkorea und der nur einen Tag später beginnenden Olympischen Winterspiele im Nachbarland die Militärparade bewusst kleingehalten haben.

Kim will am Freitag eine hohe Delegation nach Südkorea entsenden, die auch seine einflussreiche Schwester Kim Yo-jong und das protokollarische Staatsoberhaupt Kim Yong-nam umfasst. Es wäre das erste Mal, dass ein Mitglied der seit drei Generationen in Nordkorea herrschenden Kim-Familie nach Südkorea kommt. Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in will am Rande der Olympischen Spiele mit Kim Yong-nam und Kim Yo-jong zusammentreffen.

Deutscher Bundespräsident hofft auf Dialog

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Moon unterstrichen unterdessen die Hoffnung auf einen Dialog mit Nordkorea. Steinmeier sagte bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen am Donnerstag in Seoul, Nordkoreas Teilnahme an den Spielen in Pyeongchang sei "mindestens ein kleines Zeichen, das dem Geist der Olympischen Idee entspricht". Steinmeier warnte aber vor Illusionen. Moon sagte, mit der Teilnahme Nordkoreas sei die Hoffnung verbunden, dass diese Spiele "nicht nur Sportspiele werden, sondern Spiele des Friedens".

Am Freitag nimmt Steinmeier zusammen mit anderen Staats- und Regierungschefs an der Eröffnung der Winterspiele in Südkorea teil. Nordkorea wird auf Basis einer Vereinbarung mit Südkorea und dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) dort mit 22 Sportlern dabei sein, darunter zwölf Eishockeyspielerinnen für eine gemeinsame Mannschaft mit Südkorea.