Trump blockiert Geheimdokument

Washington. US-Präsident Donald Trump hat in der Russland-Affäre die Veröffentlichung eines geheimen Dokuments der oppositionellen Demokraten untersagt. Teile des von Parlamentsabgeordneten verfassten Memorandums gefährdeten die nationale Sicherheit und die Interessen der Strafverfolgungsbehörden, teilte das Präsidialamt mit.

Trump selbst schrieb am Samstag auf Twitter, das Memo der Demokraten sei "sehr politisch und lang". Die Demokraten hätten gewusst, dass es umfangreich geschwärzt werden müsste. Dies hätten sie bewusst so gemacht, um dann dem Präsidialamt einen Mangel an Transparenz vorwerfen zu können. "Habe ihnen gesagt, dass sie es nochmal machen und dann im korrekten Format zurückschicken sollen", erklärte der Präsident.

Russland-Ermittlungen

Mit dem Papier wollen die Demokraten Vorwürfe von Trumps Republikanern entkräften, die Bundespolizei FBI und das Justizministerium seien in den Russland-Ermittlungen befangenen. Die Vorwürfe waren in einem Dokument der Republikaner enthalten, dessen Veröffentlichung Trump vor kurzem genehmigt hatte. Die Demokraten befürchten, dass damit die Glaubwürdigkeit des Russland-Sonderermittlers Robert Mueller beschädigt werden soll. Mueller geht dem Verdacht nach, dass es während des Präsidentenwahlkampfs 2016 geheime Absprachen zwischen Russland und Trumps Team gegeben haben soll. Teil der Ermittlungen ist auch der Vorwurf, dass Trump im Zusammenhang mit der Affäre die Justiz behindert hat. Der Präsident und die Regierung in Moskau weisen die Vorwürfe zurück.