UNO-Generalsekretär ruft zu Deeskalation auf

Demonstranten gegen die Bomben auf Syrien vor dem europ. Hauptquartier der UNO in Genf. © APAweb/AP, Martial Trezzini Demonstranten gegen die Bomben auf Syrien vor dem europ. Hauptquartier der UNO in Genf. © APAweb/AP, Martial Trezzini



New York. Nach dem Abschuss eines israelischen Kampfflugzeugs durch die syrische Luftabwehr nahe der gemeinsamen Grenze hat UNO-Generalsekretär Antonio Guterres alle Parteien zu einer "sofortigen und bedingungslosen Deeskalation der Gewalt" aufgerufen. Eine politische Lösung sei "der einzige Weg, um die Gewalt und das schreckliche Leid der syrischen Bevölkerung zu beenden", sagte ein Sprecher in New York. Der Generalsekretär beobachte sowohl die "alarmierende militärische Eskalation" innerhalb Syriens wie auch deren gefährliche Ausdehnung über die Landesgrenzen hinweg.

Am Samstag hatte die syrische Luftabwehr in der Nähe der Grenze zu Israel ein israelisches Kampfflugzeug abgeschossen. Israels Luftwaffe flog in mehreren Wellen Angriffe in Syrien und bombardierte nach eigener Darstellung "iranische Ziele" und die Luftabwehr. Beschossen wurde syrischen Angaben zufolge unter anderem der strategisch wichtige Militärflughafen T4 im Zentrum des Bürgerkriegslandes. Er gilt als Stützpunkt der Armee und ihrer Verbündeten, die eng mit dem schiitischen Iran verbunden sind.

Information Israel und Syrien befinden sich seit Jahrzehnten formell im Kriegszustand. Angeheizt wird die Lage dadurch, dass gleich zwei erklärte Feinde Israels - der Iran und die schiitische Hisbollah-Miliz - an der Seite von Damaskus in den Bürgerkrieg eingreifen.



Teheran ist im syrischen Bürgerkrieg einer der wichtigsten Partner der Regierung in Damaskus. Die vom Iran finanzierte und mit Israel verfeindete libanesische Schiitenmiliz Hisbollah kämpft an der Seite der Armee. Auch Israel sieht in der bewaffneten Gruppe eine Bedrohung.



Das Verhältnis zwischen Washington und Teheran wiederum ist derzeit unter anderem wegen des Atomabkommens gespannt. Die USA halten das Abkommen für unzureichend. Der Iran hofft auf ein Fortbestehen des Deals.

Mit dem Eingreifen Israels intensivierte sich eine weitere Front in dem vielschichtigen Syrien-Konflikt. Es war das erste Mal seit Beginn des Bürgerkriegs, dass Israel offen erklärte, mutmaßliche iranische Ziele in Syrien attackiert zu haben. Israel befürchtet einen zunehmenden Einfluss seines Erzfeindes Iran in Syrien. Teheran zählt neben Moskau zu den wichtigsten Unterstützern des syrischen Machthabers Bashar al-Assad.

Drohne aus dem Iran

Die Lage eskalierte, als nach israelischen Angaben eine iranische Drohne von Syrien aus in israelisches Gebiet flog. Ein Militärhubschrauber habe die Drohne zunächst abgefangen, erklärte die israelische Arme. Anschließend habe ein F-16-Kampfjet das "iranische Kontrollsystem" in Syrien bombardiert, von wo aus die Drohne gestartet worden sei.

Der israelische Kampfjet sei dann unter "massiven Beschuss" der syrischen Flugabwehr geraten. Er stürzte später in der Jeszreel-Ebene im Norden Israels ab. Die beiden Piloten katapultierten sich der Armee zufolge aus der Maschine. Einer von ihnen erlitt demnach schwere Verletzungen.

Am Samstagmorgen flog die israelische Luftwaffe dann neue Angriffe. "Zwölf Ziele, darunter drei Luftabwehrsysteme und vier iranische Ziele, die Teil der iranischen Militäreinrichtungen in Syrien sind, wurden getroffen", erklärte die Armee. Syriens Staatsmedien meldeten, die Armee habe israelische Luftangriffe im Zentrum des Landes und nahe Damaskus abgewehrt. Dabei seien mehrere israelische Kampfjets getroffen worden, berichtete die Nachrichtenagentur SANA.

USA besorgt

Israel warf dem Iran wegen des Drohnenflugs eine Verletzung der israelischen Souveränität vor. Er mache "den Iran und seine syrischen Gastgeber für die heutige Aggression verantwortlich", sagte Netanyahu. Israel werde sich weiterhin "entschlossen gegen jeden Angriff auf uns verteidigen und gegen jeden Versuch des Iran, sich militärisch in Syrien oder irgendwo sonst zu verankern". Der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus sagte, der Iran und Syrien spielten "mit dem Feuer".

Die US-Regierung stärkte ihrem Verbündeten Israel den Rücken. "Die USA sind tief besorgt über die heutige Eskalation der Gewalt über Israels Grenze und unterstützen entschieden Israels souveränes Recht auf Selbstverteidigung", erklärte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert. Sie forderte "ein Ende des iranischen Verhaltens, das Frieden und Stabilität bedroht".

Der iranische Außenministerium warf Israel hingegen "Lügen" vor, mit denen das Land seine "Verbrechen in der Region" verdecken wolle. Der Iran bestritt, eine eigene militärische Präsenz in Syrien zu unterhalten. Es seien lediglich Militärberater geschickt worden.

Das russische Außenministerium rief die Konfliktparteien zur "Zurückhaltung" auf: Es sei "absolut inakzeptabel", Leben und Sicherheit von in Syrien stationierten russischen Soldaten zu gefährden.

Israelisches Sicherheitskabinett tagt

In der Nacht auf Sonntag blieb die Lage ruhig, es kam vorerst zu keinen neuen Angriffen. Heute will das israelische Sicherheitskabinett tagen. Die Minister wollten über das weitere Vorgehen nach der jüngsten Eskalation beraten, berichtete das israelische Fernsehen.

Der Abschuss des israelisches Kampfflugzeugs war der erste Vorfall dieser Art seit fast 36 Jahren. Zuletzt sei am 6. Juni 1982 am ersten Tag des Libanon-Kriegs ein israelischer Kampfjet des Typs Skyhawk über dem Süden des Libanon abgeschossen worden, berichteten israelische Medien am Sonntag. Dabei wurde der israelische Pilot von der Palästinenserorganisation PLO gefangen genommen, die damals ihr Hauptquartier in Beirut hatte. Er wurde später im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen, die PLO musste aus Beirut abziehen und ließ sich anschließend in Tunis nieder.

1986 stürzte ein israelisches Kampfflugzeug wegen eines technischen Fehlers während eines Angriffs im Libanon ab. Die beiden Piloten retteten sich per Schleudersitz. Einer wurde von der israelischen Luftwaffe geborgen, der Navigator Ron Arad wurde gefangen genommen, sein genaues Schicksal ist bis heute ungeklärt. Ein israelischer Kampfhubschrauber wurde 2006 während des zweiten Libanon-Kriegs von Kämpfern der Hisbollah-Miliz abgeschossen, fünf Besatzungsmitglieder kamen dabei ums Leben. Den härtesten Schlag musste Israels Luftwaffe jedoch während des Yom-Kippur-Kriegs 1973 hinnehmen. Sie habe damals 102 von insgesamt 383 Kampfflugzeugen verloren. 53 israelische Piloten seien damals getötet worden und 44 in Gefangenschaft geraten.