Airbus hofft beim A380 auf China

Toulouse/Peking. Der A380 war von Beginn an von einer Pech- und Pannenserie begleitet. Produktionsprobleme und Lieferverzögerungen machten Schlagzeilen. Als Airbus das endlich in den Griff bekam, folgte der nächste Schlag: Das größte Passagierflugzeug der Welt sei zu teuer, zu groß und verbrauche zu viel Kerosin, wurde kritisiert. Die Auftragsbücher füllten sich nur spärlich. Die Zukunft des A380, in dem auf zwei Etagen 853 Passagiere Platz finden, ist daher seit langem ungewiss.

Der europäische Flugzeughersteller Airbus versucht nun, den A380 in Fernost zu retten. Dazu bietet das Unternehmen China eine Industriepartnerschaft für sein Flaggschiff an, berichtet die "Financial Times" und bezieht sich dabei auf Aussagen des Airbus-Managers Fabrice Brégier. Dieser hält sich gerade mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron in China auf und will dort für sein Offert die Werbetrommel rühren. Als Bedingung dafür, dass Unternehmen in China an der Produktion beteiligt werden, müssen die dortigen Fluggesellschaften neue A380-Maschinen bestellen. China hat schon länger diesbezügliches Interesse anklingen lassen - bisher waren es aber nur Lippenbekenntnisse. Bisher wurden erst fünf der Maschinen nach China ausgeliefert.





Im Reich der Mitte winkt Airbus ein Milliardengeschäft

Mit seinem Angebot will Brégier nun aus den Absichtserklärungen Realität machen. Bisher ist China Southern Airlines die einzige Fluggesellschaft im Land, die den Megajet fliegt. Laut "Financial Times" will China nun konkret weitere 100 Maschinen beim europäischen Flugzeugbauer ordern. Mit den Gesprächen vertraute Insider meinen, Airbus könne - je nachdem, welche Modelle China genau bestelle - mit Aufträgen von mehr als zehn Milliarden Dollar zu Listenpreisen rechnen. Der Vertrag könnte laut der Zeitung noch während des Staatsbesuchs von Macron bis Mittwoch unterzeichnet werden. Andere bezweifeln dies und meinen, ein Abschluss könnte sich noch ziehen.

Angeblich soll Airbus unter anderem anbieten, dass chinesische Zulieferer in einem Fertigungszentrum mitarbeiten könnten, um die Inneneinrichtung zu installieren. Airbus, das bereits seit 1994 eine Niederlassung im Reich der Mitte hat, schlägt demzufolge außerdem vor, die dort bereits bestehende Produktion auszuweiten. In einer Fertigung in Tianjin könnten künftig fünf statt bisher vier Maschinen des Typs A320 hergestellt werden.

Airbus hat ein langfristiges Interesse am chinesischen Markt, der Prognosen von Luftverkehrsfachleuten zufolge bereits im Jahr 2024 bereits den weltweiten Spitzenreiter USA überholt haben wird. Airbus selbst erwartet, dass das Passagieraufkommen in dem 1,4-Milliarden-Einwohner-Staat in den kommenden 20 Jahren um jeweils ungefähr sieben Prozent steigen wird.

Auf der anderen Seite hegt die Führung in Peking selbst große Ambitionen, chinesische Anbieter in diesem Bereich zu ernsthaften Konkurrenten der globalen Platzhirsche Airbus und Boeing zu machen. So absolvierte im Mai 2017 das neue chinesische Passagierflugzeug Comac C919 seinen Jungfernflug. Zugleich wird chinesischen Herstellern nach wie vor vorgeworfen, ausländische Produkte zu kopieren.