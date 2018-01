Technologie als Allheilmittel

Amazons Assistentin Alexa versieht mittlerweile auch schon im Badezimmerspiegel ihren Dienst und empfiehlt die richtige Sonnencreme. © reuters Amazons Assistentin Alexa versieht mittlerweile auch schon im Badezimmerspiegel ihren Dienst und empfiehlt die richtige Sonnencreme. © reuters



Las Vegas. (rs/afp) Als Gravitationszentrum des technischen Fortschritts hat sich die Consumer Electronic Show (CES) schon immer verstanden. Als die Elektronikmesse 1967 erstmals ihre Pforten öffnete, staunte das Publikum noch über tragbare Radios und die neuesten Schwarz-Weiß-Fernseher-Modelle. Später feierten hier der Videorekorder, der CD-Player oder Commodores legendärer Heimcomputer C64 ihre Weltpremiere.

Die 51. Auflage der CES, die am Dienstag in Las Vegas eröffnet wurde, zeigt allerdings deutlich, wie sehr sich die Messe mittlerweile von einer Leistungsschau der Unterhaltungselektronik zu einem breiten Sammelbecken für Zukunftsideen aller Art gewandelt hat. Denn unter den 4000 Ausstellern finden sich nicht nur Elektronikkonzerne wie Samsung und Sony oder die IT-Giganten Amazon und Google. Seit das Thema autonomes Fahren immer wichtiger wird, kommen auch viele Autohersteller schon lieber zur CES als zur drei Wochen später stattfindenden Detroit Motor Show, um ihre Fortschritte zu präsentieren.













So stellt etwa das chinesische Start-up Byton in Las Vegas einen Prototypen seines Elektroautos aus, das ab 2020 weltweit für umgerechnet 37.000 Euro erhältlich sein soll. Der Viersitzer soll sich nicht nur mit Gesten und Berührungen bedienen lassen, sondern dank künstlicher Intelligenz und umfassender Vernetzung auch kontinuierlich dazulernen. Das Auto "wird besser, je besser es dich kennt", sagte Byton-Präsident Daniel Kirchert, ein ehemaliger BMW-Manager.

Der Byton passt damit genau in die Mobilitätsvision, die bei der CES vielerorts gezeichnet wird: Selbstfahrende Autos können zu jeder Zeit gerufen und auch wieder verlassen werden. Die zeitraubende Suche nach Parkplätzen gehört dank der Verbindung mit dem Internet und hoch entwickelten Kartendiensten der Vergangenheit an. Und weil die autonom fahrenden Autos nicht nur miteinander, sondern auch mit Ampeln und sonstiger Verkehrsinfrastruktur kommunizieren, gibt es nicht nur kaum noch Unfälle, sondern auch viel weniger Staus.

Kampf der Sprachassistenten

Dass der technische Fortschritt dem Nutzer ein unkomplizierteres und produktiveres Leben ermöglicht, wollen in Las Vegas aber nicht nur die Autohersteller vermitteln. So versuchen bei der diesjährigen CES vor allem Amazon und Google ihre Sprachassistenten durch die rasante Expansion auf weitere Geräte dauerhaft zu etablieren. Alexa, das digitale Helferlein von Amazon, wurde mittlerweile schon in Kühlschränke, Backöfen, Lichtschalter und sogar einen Badezimmerspiegel integriert.