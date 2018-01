VW verkaufte 2017 so viele Autos wie nie zuvor

Wolfsburg. Der Volkswagen-Konzern hat im abgelaufenen Jahr einen neuen Absatzrekord bei seiner Kernmarke VW erzielt. 2017 seien weltweit 6,23 Millionen Fahrzeuge an Kunden übergeben worden, teilte das Unternehmen mit. Das seien 4,2 Prozent mehr als 2016. Auch im Dezember verbuchte die Marke rund um Golf, Passat und Tiguan mit 594.100 Autos einen Bestwert der Auslieferungen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag das Plus hier bei 5,6 Prozent.

VW profitierte vor allem vom starken Geschäft in China - dort wurden 3,18 Millionen Autos ausgeliefert (plus 5,9 Prozent). Schlechter lief es in Deutschland, wo die Dieselkrise den Absatz im vergangenen Jahr belastet hatte: Zwar konnte VW im Dezember die Zahlen um 8,4 Prozent auf 42.000 Autos steigern. Im Gesamtjahr aber gab es einen Rückgang um 4,7 Prozent auf 531.600 Stück. In den USA, wo im September 2015 der Abgasskandal mit Millionen von manipulierten Dieselmotoren aufgeflogen war, verzeichnete die Marke dagegen ein Plus von 5,2 Prozent auf 340.000 Auslieferungen - der erste Zuwachs seit 2013. Mit viel Geld will die Kernmarke nun in Nordamerika weiter in die Offensive gehen. Bis 2020 sollen 3,3 Milliarden Dollar in der Region investiert werden. Jährlich sollen bis dahin mindestens zwei neue Modelle auf dem US-Markt starten.





Renault ebenfalls stark

Gleichermaßen einen Absatzrekord hat der französische Autobauer Renault, nach VW die Nummer zwei in Europa, erzielt. Renault verkaufte weltweit um 8,5 Prozent mehr Autos, insgesamt 3,76 Millionen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. In Russland und im Iran stieg der Absatz besonders stark. Meistverkauftes Modell des Unternehmens mit 439.000 Exemplaren war der Kleinwagen Renault Clio. Mit dem Modell Zoe ist Renault in Europa Marktführer bei Elektroautos. In Europa stieg der Gesamtabsatz aller Modelle um 5,6 Prozent auf 1,91 Millionen Fahrzeuge. In China verkaufte Renault zwar doppelt so viele Autos wie 2016 - insgesamt aber nur 72.100.