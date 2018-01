Die Bitcoin-Party ist zu Ende

Überall werden Rufe nach Regulierung laut. Das, was als Anarcho-Projekt geplant war, könnte bald in Ketten gelegt werden und seinen Reiz verlieren. © Illustration: Irma Tulek Überall werden Rufe nach Regulierung laut. Das, was als Anarcho-Projekt geplant war, könnte bald in Ketten gelegt werden und seinen Reiz verlieren. © Illustration: Irma Tulek



Wien. Zur Pensionsvorsorge sind sie nicht geeignet. Wer Berg- und Talfahrten liebt und auch mit Totalverlusten umgehen kann, ist begeistert. Derzeit ist Talfahrt angesagt, der Kurs der Kryptowährung Bitcoin verbilligte sich am Mittwoch um weitere sieben Prozent und notierte im Tagesverlauf unter 10.000 Dollar. Spielernaturen waren begeistert, Menschen, die eigentlich ihr Vermögen vermehren wollten, entsetzt.

Doch die, die sich nun verzweifelt die Haare raufen, können nicht behaupten, dass sie nicht gewarnt worden wären. Und das von maßgeblicher Stelle: So meinte der Starinvestor Warren Buffett, er könne beinahe mit Gewissheit sagen, dass es mit den Kryptowährungen ein böses Ende nehmen werde. Er werde niemals Geld in derartige Konstrukte stecken, so Buffett. Kaum ein Notenbanker, der sich diesem Befund nicht angeschlossen hat. Der österreichische Nationalbankgouverneur Ewald Nowotny spricht Bitcoin die Eigenschaft ab, ein Zahlungsmittel zu sein - dafür sei die Kryptowährung viel zu schwankungsanfällig. Außerdem eigne sich die Anonymität des Systems zur Geldwäsche. Dass gerade die Post Gutscheine für Bitcoins anbietet, um "Innovationen auszuprobieren", versteht Nowotny nicht.







Doch das war denen, die Bitcoins kauften, bis dato egal. Sie gaben die Hoffnung nicht auf, dass der Kurs weiter nach oben steigt und die Währung sich von der hochspekulativen Anlage zum Zahlungsmittel etabliert. Doch gilt das noch? Zweifel sind angebracht.





Überall werden Rufe nach Regulierung laut. Das, was als Anarcho-Projekt geplant war, könnte bald in Ketten gelegt werden und seinen Reiz verlieren. China hat dem Kryptowährungshandel bereits 2017 einen Riegel vorgeschoben und ICOs (Initial Coin Offerings) - eine Methode des Crowdfundings, um Start-ups zu finanzieren - verboten. Jetzt erwägt die Volksrepublik laut "Wall Street Journal" die Schließung von Geschäften zur Erzeugung der Kryptowährungen, um den hohen Stromverbrauch zu drosseln, der für das Herstellen von Bitcoin & Co, dem Mining, notwendig ist. Auch das Bitcoin-Mekka Südkorea geht gegen das Phänomen vor. Das Justizministerium will den Börsenhandel mit Kryptowährungen verbieten.

Selbst der US-Senat sieht dem Treiben nicht länger tatenlos zu. Die Kongresskammer wird sich laut Insidern Anfang Februar der Sache annehmen und die Chefs der Börsen- sowie der Derivate-Aufsicht eingehend befragen. Die haben sich bereits klar gegen Bitcoin ausgesprochen. Auch im Land des Wilden Westens und der kapitalistischen Freiheiten drohen Cyber-Devisen die Handschellen.