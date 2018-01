Großauftrag bewahrt Airbus 380 vor dem Aus

München. Rettung für das größte Passagierflugzeug der Welt: Der A380 wird dank eines milliardenschweren Großauftrags der arabischen Airline Emirates mindestens zehn weitere Jahre gebaut. Hersteller Airbus erhielt am Donnerstag nach mehreren Wochen Zitterpartie die lang ersehnte Neubestellung vom wichtigsten A380-Abnehmer. Emirates will 20 Riesen-Jumbos fix ordern und hat Optionen für 16 weitere Maschinen vereinbart.

Wie die beiden Konzerne mitteilten, ist der Auftrag laut aktueller Preisliste 16 Milliarden US-Dollar (gut 13 Milliarden Euro) wert. Allerdings sind in der Branche hohe Rabatte üblich. Der scheidende Airbus-Vertriebschef John Leahy äußerte sich überzeugt, dass der A380 noch bis in die 2030er Jahre gebaut werde. US-Rivale Boeing sieht dagegen keine Zukunft mehr für so große Maschinen.





Keine einzige Bestellung 2017

Für den krisengeschüttelten europäischen Konzern ist der Emirates-Deal nach einem Jahr mit Führungsstreitigkeiten und Korruptionsermittlungen ein Lichtblick. Binnen drei Jahren will sich Airbus wieder zum weltgrößten Flugzeugbauer aufschwingen und Boeing ablösen. Für Airbus-Manager Leahy ist der am Donnerstag in Dubai unterzeichnete Deal mit Emirates zudem ein letztes Glanzstück, bevor er im Februar in den Ruhestand gehen will. Erst am Montag hatte der Vertriebschef eingeräumt, dass dem A380 das Aus droht, wenn die lang ersehnte Bestellung nicht eingeht.

Der einstige Hoffnungsträger, der 2005 zum Erstflug gestartet und 2007 erstmals an eine Airline ausgeliefert worden war, sollte der Boeing 747 kräftig Konkurrenz machen. Zu Spitzenzeiten produzierte Airbus 30 Flugzeuge im Jahr. Zuletzt wurde die Produktion auf sechs Maschinen gedrosselt. Im vergangenen Jahr war keine einzige Neubestellung eingegangen.