"America first" für Apple

Cupertino. (rs) Für Donald Trump sind die Nachrichten aus dem Apple-Hauptquartier in Cupertino wohl so etwas wie ein vorgezogenes Geschenk. Etwas viel besseres als die Ankündigung des iPhone-Konzerns, nun 38 Milliarden Dollar an Steuern für die im Ausland geparkten Gewinne an den US-Fiskus abführen zu wollen, hätte dem US-Präsidenten so knapp vor dem ersten Jahrestag seiner Amtseinführung am Samstag kaum passieren können. Denn nach all den Turbulenzen und Schwierigkeiten der letzten Monate gibt es nun einen vermarktbaren Erfolg, den auch Trumps Gegner wohl nicht so einfach kleinreden werden können.

Dass der weltgrößte Technologiekonzern nun einen großen Teil seiner auf mehr als 250 Milliarden Dollar geschätzten Auslandsgewinne zurück in die USA holt und dafür auch Steuern zahlt, ist eine direkte Folge von Trumps Mitte Dezember beschlossener Steuerreform. Vor deren Inkrafttreten mussten Unternehmer auf zurücküberwiesene Auslandsgewinne nämlich 35 Bundessteuer zahlen, zu denen dann noch etwa 5 Prozent für den jeweiligen US-Bundesstaat hinzukamen. Unter diesen Umständen zogen es die Firmen jahrzehntelang vor, das Geld im Ausland zu lagern und erst einmal abzuwarten.





Mit Trumps Steuerreform wird es für Unternehmen nun allerdings deutlich billiger. So gilt für einen begrenzten Zeitraum eine Regelung, nach der Bargeld bei einer Rückholung nur noch mit 15,5 Prozent besteuert wird, für weniger liquide Werte liegt der Steuersatz sogar bei nur acht Prozent. Die Zahlungen können zudem über acht Jahre gestreckt werden.

30 Milliarden für die USA

Ein Großteil des Geldes, das sich Apple durch die niedrigeren Steuern spart, soll zudem ganz im Sinn von Trumps "America First"-Credo in den USA investiert werden. So hat der Konzern angekündigt, in den kommenden fünf Jahren nicht weniger als 30 Milliarden Dollar für zahlreiche Projekte in den Vereinigten Staaten ausgeben zu wollen. Rund 10 Milliarden Dollar davon sollen in neue Rechenzentren fließen, mit deren Hilfe man das wachsende Cloud-Angebot, den App-Store und den Musikstreaming-Dienst besser verwalten will. Deutlich höher dotiert werden soll zudem der Fonds für den Ausbau der High-Tech-Produktion in den USA. Das Programm, das vor allem den Zulieferern zugutekommt, wird von einer Milliarde Dollar auf fünf Milliarden aufgestockt. Viel Geld dürfte Apple nicht zuletzt für den geplanten Bau eines neuen großen Unternehmensstandort an einem noch unbekannten Ort in die Hand nehmen. Insgesamt sollen durch die Maßnahmen mehr als 20.000 Arbeitsplätze entstehen.

Entsprechend euphorisch gab sich Trump, der Apple immer wieder wegen der Produktion von iPhones oder iPads in Asien kritisiert hatte, um im gleichen Atemzug mehr Investitionen in den USA zu fordern. "Ich habe versprochen, dass Konzerne wie Apple infolge meiner Politik enorme Geldmenge zurück in die USA bringen werden", triumphierte der US-Präsident auf seinem Lieblingsmedium Twitter. In einer anderen Nachricht sprach Trump von einem "riesigen Gewinn für die amerikanischen Arbeiter und die USA".

Apples Beispiel könnten womöglich schon bald weitere US-Unternehmen mit Vermögen im Ausland folgen. So haben unter anderem der Telekomkonzern AT&T und der Einzelhändler Wal-mart bereits neue Investitionen im Zusammenhang mit der Reform bekanntgegeben. Ob die Rückholung von Auslandsvermögen tatsächlich in dem von Trump erhofften Umfang der weltgrößten Volkswirtschaft und dem Arbeitsmarkt zugutekommt, wird sich dennoch erst noch zeigen müssen. Als 2004 unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush ein ähnliches Gesetz verabschiedet wurde, brachten zwar 843 international tätige US-Firmen ihre Gewinne zurück in die USA. Von den 362 Milliarden Dollar floss der größte Teil aber in Aktienrückkaufprogramme und Dividendenerhöhungen.

Folgen für Irland-Streit?

Eine spannende Frage wird zudem sein, wie die Entscheidung Apples Konflikt mit der EU-Kommission beeinflussen wird. Denn die Brüsseler Behörde fordert eine Steuernachzahlung in Höhe von 13 Milliarden Euro an Irland, wo ein großer Teil von Apples Auslandseinnahmen landet. Aus Sicht der Kommission habe der Konzern ein System geschaffen, in dem die Auslandsreserven steuerfrei seien. Apple hatte dagegen stets betont, auf die Auslandsgewinne müssten Steuern in den USA bezahlt werden.