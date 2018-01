Die kassenlose Gesellschaft

Seattle. (ast) Ärgern sich hierzulande Supermarktkunden - und -mitarbeiter - noch mit den ersten Selbstbedienungskassen herum, geht Amazon in den USA bereits den nächsten Schritt: Der Onlinehändler eröffnete am Montag den ersten Mini-Supermarkt ohne Kassen im Sitz der Konzernzentrale in Seattle. Bereits ein Jahr warten Experimentierfreudige auf den Start von "Amazon Go". Mittels heruntergeladener App am Smartphone verschaffen sich die Kunden Zutritt zum Markt (ein QR-Code wird an der Zulassungsschranke gescannt), legen die Waren ihrer Wahl direkt in ihre Einkaufstasche - und gehen. "Just walk out" steht trefflich am Ausgang des Ladens geschrieben. Der errechnete Betrag wird dann vom Amazon-Konto des Nutzers abgebucht, die Rechnung kommt via App.

Keine Schlangen, kein Warten - das soll die Kunden anlocken. Freilich dient der visionäre Supermarkt dem IT-Riesen als Versuchslabor. US-Medien, die den Laden in Seattle vor dem offiziellen Start besichtigen durften, berichteten von "dutzenden und aberdutzenden Kameras". Außerdem sei jeder Regalboden mit einer Waage versehen, um entnommene Artikel zu registrieren. Die Technik registriert mithilfe der Kameras und Sensoren, welche Artikel ein Käufer aus dem Regal holt und auch einpackt.





Offiziell hat Amazon sich über Details der eingesetzten Technik, die hinter dem neuen Ladenkonzept steht, nicht geäußert. Neue Technologien wie AI, Machine Learning und Bilderkennung dürften aber einige der Helfer sein, die Kassiererinnen ersetzen. Amazon hat seinen Konzeptstore auch deshalb für die Öffentlichkeit freigegeben, weil es von seinen Kunden und ihrem Verhalten lernen will. So kann die künstliche Intelligenz besser trainiert werden.

Datenschützer horchen auf, der Supermarkt übertrifft in Sachen Überwachung wohl jeden Hochsicherheitstrakt. Das System komme aber ohne Gesichtserkennung aus, betont Amazon. Es sei nicht nötig, die Produkte explizit in die Kameras zu halten. Die Menschen würden vom System stattdessen als "3D-Objekte" wahrgenommen. Am Ausgang hält der Ladenbesucher wiederum das Telefon an eine Schranke, um "auszuchecken".

Die Eröffnung des Ladens war bereits vor rund einem Jahr erwartet worden. Laut Medienberichten hatte die Technologie jedoch Probleme, bei größeren Menschenmengen den Überblick zu behalten. Diese seien inzwischen behoben, hieß es. Schon vor Monaten war zu lesen, den Härtetest habe die Technologie bestanden, als eine Gruppe von Mitarbeitern in gleich aussehenden Kostümen als Pokemon Pikachu verkleidet hineingeschickt worden seien.

Das Einkaufserlebnis habe sich wie Ladendiebstahl angefühlt, schrieb die "New York Times" - zumindest bis wenige Minuten nach Abschluss die Rechnung von Amazon im E-Mail-Postfach landete. Tatsächlich etwas zu stehlen, sei schwierig: Ein Viererpack Softdrink-Dosen, den der "New York Times"-Reporter noch im Regal in ein Sackerl einwickelte und sich unauffällig unter den Arm klemmte, wurde trotzdem berechnet.

Im Angebot von "Amazon Go" befinden sich Produkte, die hierzulande in einem Mini-Supermarkt in einem Bahnhof zu finden sind: Salate, fertige Gerichte, Kochboxen, frische Lebensmittel, Getränke sowie Snacks einer Marke des von Amazon gekauften Bio-Supermarkts Whole Foods. Die Preise seien auf Supermarkt-Niveau. Gibt es einen Fehler oder ist man unzufrieden mit einem Artikel, wird der Kaufpreis erstattet - ohne dass man die Ware zurückbringen muss.

Es geht doch noch

nicht ohne Menschen

Obwohl das Geschäft ohne Kassier auskommt, hat es trotzdem diverse Mitarbeiter: Mehrere bereiteten die Salate zu, andere fertigten Gerichte und befüllen die Regale, einen weiteren braucht es, um das Alter am Regal mit alkoholischen Getränken zu kontrollieren. Trotz der neuen Technologie und Super-Überwachung sind die Öffnungszeiten des Marktes aber ungewöhnlich für den US-Markt. Lediglich von 7 bis 21 Uhr ist das Shoppen möglich.

Amazon betrieb bisher mehrere Buchläden in den USA. "Amazon Go" gilt als mögliches Modell für eine Expansion des Online-Händlers bei stationären Geschäften mit Unterstützung moderner Technologie. Es gebe allerdings keine Pläne, die Technik von "Amazon Go" in den Whole-Foods-Läden einzusetzen, sagte Amazon-Managerin Gianna Puerini der "New York Times".